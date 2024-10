Raid israeliani contro Beirut. Iran: "Chiudere lo Stretto di Hormuz agli europei in risposta a sanzioni" | La diretta

Non si fermano i combattimenti in Medio Oriente. Le forze israeliane continuano nelle loro operazioni offensive nella Striscia di Gaza e nel Sud del Libano. Secondo quanto riferito dalla Idf, questa mattina sarebbe stato eliminato il " comandante della Forza Droni di Hamas " Mahmoud al-Mabhouh, " un terrorista che ha diretto attacchi con droni verso il territorio israeliano e le truppe dell'Idf ". Per quanto riguarda il fronte nel Paese dei cedri, le unità aeree dello Stato ebraico hanno bombardato le postazioni di Hezbollah a Beirut, mentre unità di terra hanno distrutto un tunnel e un bunker dell'unità d’élite Radwan del Partito di Dio.

13.11 - Numero due di Hezbollah: "Libano è parte di progetto espansionistico di Israele"

Secondo il numero due degli Hezbollah, il Libano fa parte del progetto espansionistico israeliano. " Israele rappresenta un pericolo reale per la regione e per il mondo. Si tratta di un'occupazione diffusa che non si ferma alla Palestina, ma che vuole appropriarsi anche delle regioni arabe ", ha affermato Naim Qassem nel suo terzo discorso dalla morte di Hassan Nasrallah. " Israele è il braccio armato e criminale del progetto del grande demone (gli Stati Uniti)". Il vicesegretario del Partito di Dio ha anche spiegato le tre fasi in cui, secondo lui, si svilupperà il conflitto in Libano: " Primo, prendere di mira i nostri leader. Secondo, eliminare Hezbollah. Terzo, cambiare il Libano in un modo che potesse piacere agli Stati Uniti ". Gli israeliani, però, secondo Qassem " non sono riusciti nemmeno nella prima fase. E' vero che abbiamo sofferto, soprattutto per l'assassinio del martire Sayyed Hassan Nasrallah. Ma l'unico modo per porre fine al loro progetto è affrontarli ".

13.03 - Idf: eliminato capo unità droni di Hezbollah

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver eliminato un comandante di alto rango nell'unità aeronautica degli Hezbollah, responsabile del lancio di droni contro Israele sia per raccogliere informazioni che per scopi di attacco. Lo hanno riferito le Idf su X, affermando che in un attacco di alcuni giorni fa a Nabatiyeh i militari hanno eliminato Khader al Abed Bahja, capo della regione Litani dell'unità aerea. La notizia arriva due giorni dopo che un drone ha colpito una base di addestramento delle Idf, nel nord di Israele, uccidendo quattro soldati e ferendone altri 60.

13.02 - Madrid: truppe Unifil non si ritireranno dal Libano

In un conferenza stampa congiunta con l'omologo egiziano Badr Abdelatty al Cairo, il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha affermato che " le truppe Unifil non si ritireranno dal Libano ". " Chiediamo a Israele di cessare gli attacchi all'Unifil, che sono contrari al diritto internazionale e di cessare le molestie nei confronti di una forza di pace che lavora a beneficio della sicurezza di tutto il Medio Oriente ", ha aggiunto il capo della diplomazia di Madrid.

12.46 - Media turco "Israele vuole creare una zona cuscinetto tra Libano e Siria

Israele intenderebbe creare una zona cuscinetto tra il Libano e la Siria, funzionale alla sua guerra contro gli Hezbollah. L'analisi è stata riporta oggi dal quotidiano turco Hurriyet citando fonti informate, secondo cui le Idf avrebbero pianificato di estendere il campo di battaglia del Libano meridionale fino alle alture del Golan e alla striscia demilitarizzata che si trova al confine con i territori di Damasco. " È evidente che Israele vuole creare una zona cuscinetto in Libano per controllare tutte le terre fino al fiume Litani, ma i rapporti indicano che sta cercando di creare un'altra zona cuscinetto in Siria ", si legge sul giornale. Secondo le stesse fonti, lo Stato ebraico avrebbe avviato operazioni di sminamento sulle alture del Golan e creato nuove barriere nella zona demilitarizzata al confine siriano. Espandendo l'offensiva di terra oltre il settore orientale del Libano meridionale, Israele potrebbe iniziare a colpire Hezbollah anche da Est, creando allo stesso tempo un'area utile a impedire potenziali infiltrazioni e a bloccare presunte rotte di rifornimento di armi ai terroristi libanesi dalla Siria.

12.35 - Primo caso di colera in Libano dall'inizio degli attacchi israeliani

In Libano è stato registrato il primo caso di colera dall'inizio degli attacchi israeliani, facendo segnare un grave passo indietro facendo scattare l'allarme per le autorità sanitarie. Il ministero della Sanità pubblica del Paese dei cedri ha confermato il caso, segnalato due giorni fa, " dopo aver isolato il batterio del colera, Vibrio cholerae, tipo 01 " analizzando campioni clinici e ambientali raccolti in " visite sul campo ". Secondo il dipartimento, la malattia è stata diagnosticata in un cittadino libanese di un villaggio nella regione di Akkar, nel nord del Libano, ricoverato in ospedale il 14 ottobre " a causa di diarrea acquosa acuta e disidratazione ".

12.25 - Iran: "Chiudere lo Stretto di Hormuz a navi europee in risposta alle sanzioni"

L'Iran deve impedire il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, nel Golfo, alle navi europee in risposta alle sanzioni che l'Unione ha imposto a Iran Air, la compagnia di bandiera nazionale. Lo chiede il giornale della Repubblica islamica Kayhan, diretto da Hossein Shariatmadari e vicino agli ultraconservatori, in un articolo intitolato L'Europa chiude i cieli ai voli iraniani, bloccate il mare alle navi europee. " L'Europa ha scelto la via dello scontro invece dell'interazione con l'Iran, avviando un nuovo round di sanzioni con il falso pretesto che l'Iran ha inviato missili alla Russia. Ora l'Europa deve aspettarsi di pagare il costo della sua decisione ", si legge nell'articolo, in cui si fa riferimento alle sanzioni decise dal Consiglio Ue per le forniture militari della Repubblica islamica a Mosca per la guerra in Ucraina. " Oggi l'Iran ha sicuramente capacità di fare pressione sull'Europa ", insiste la testata, sostenendo che impedire alle navi europee di raggiungere le loro destinazioni nel Golfo sarà più costoso per Bruxelles delle sanzioni per l'Iran. Ieri Iran Air, che era l'unico vettore della Repubblica islamica che ancora volava in Europa, ha annunciato l'interruzione di tutti i suoi collegamenti aerei, spiegando di voler " evitare ai passeggeri le conseguenze del mancato rilascio del permesso di atterraggio negli aeroporti dei Paesi europei ".

11.52 - Cnn: pronto il piano di Israele per attaccare l'Iran

Il piano israeliano per la risposta all'Iran dopo l'attacco missilistico contro lo Stato ebraico del 1° ottobre sarebbe pronto. Lo riporta la Cnn, citando una fonte che conosce l'argomento. Il network americano ha anche contattato il ministero israeliano della Difesa per un commento. Secondo una fonte, funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, avrebbero assicurato agli Stati Uniti che un eventuale contrattacco all'Iran sarebbe limitato a obiettivi militari e non a impianti petroliferi o nucleari.

11.11 - Scontri tra Hezbollah e Idf a Ramiye

I media libanesi riferiscono di intensi scontri tra soldati dell'esercito israeliano e combattenti di Hezbollah

lungo la Linea Blu di demarcazione tra i due paesi nei pressi di Ramiye. Alcune fonti riferiscono che i soldati israeliani hanno raggiunto la sede del comune di Ramiye, località 400 metri a nord dalla linea di demarcazione.