Raid su Kiev: 9 morti. E Mosca avverte: "Se aggrediti dall'occidente useremo l'atomica" | La diretta

Dopo le scintille tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sul possibile piano di pace, proseguono i colpi di Mosca contro l'Ucraina. E intanto la portavoce della Casa Bianca attacca: "Il presidente sta perdendo la pazienza".

8.10 - Kiev: "A Londra scambio costruttivo con inviato Usa Kellogg"

Lo "scambio di opinioni" ieri nella riunione di Londra con l'inviato speciale degli Stati Uniti, Keith Kellogg, "è stato costruttivo" nei confronti del "percorso verso la pace", secondo l'opinione condivisa di due dei principali emissari di Kiev al meeting, il capo dell'ufficio presidenziale, Andrii Yermak, e il ministro degli Esteri, Andrii Sybiha, sui rispettivi account su X, citati da Ukrinform. "L'Ucraina, come nessun altro al mondo, si impegna a porre fine alla guerra. Siamo impegnati a lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo", ha sottolineato Sybiha, mentre Yermak ha riferito che la delegazione ucraina ha ribadito che "un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato dovrebbe essere il primo passo verso l'avvio dei negoziati per raggiungere una pace giusta e duratura". Tuttavia, Yermak ha precisato: "Ho sottolineato che in ogni caso l'Ucraina difenderà le sue posizioni di principio durante i negoziati, poiché esse costituiscono la base della sua sovranità e integrità territoriale". Yermak ha infine affermato di aver concordato con Kellogg di "continuare il dialogo e i contatti regolari", scrive Ukrinform.

8.05 - Shoigu: "Ci riserviamo di usare l'atomica in caso di aggressione occidentale"

Parlando con l'agenzia di stampa russa Tass il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Sergei Shoigu ha attaccato duramente l'Occidente: "Se ci attaccano useremo l'atomica". ""Nel novembre 2024 sono state apportate modifiche ai Fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare, in base alle quali la Russia si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari in caso di aggressione contro di essa o la Repubblica di Bielorussia, anche con l'uso di armi convenzionali", ha affermato. La Russia, secondo Shoigu, "sta monitorando attentamente i preparativi militari dei paesi europei".

7.34 - Mosca, intercettati e abbattuti 87 droni Kiev nella notte

Ottantasette droni ucraini sono stati intercettati e abbattuti sopra le regioni russe durante la scorsa notte. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Il governatore della Regione di Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, ha scritto sul suo canale Telegram che non ci sarebbero feriti nè danni in seguito all'attacco."Durante la notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 87 veicoli aerei ucraini ad ala fissa senza pilota, di cui 45 sulla Repubblica di Crimea, dieci sulla Regione di Belgorod, dieci sulla Regione di Kursk, otto sulla Regione di Voronezh, quattro sulla Regione di Bryansk, quattro sulla Regione di Lipetsk, quattro sulla Regione di Nizhny Novgorod e due sulla Regione di Mosca", ha specificato il ministero della Difesa di Mosca.

6.05 - Bilancio attacco russo su Kiev sale a 9 morti e 63 feriti

E' salito a 9 morti e 63 feriti - tra cui 6 bambini e una donna incinta - il bilancio dell'attacco russo di questa notte su Kiev, come riporta Ukrinform. Nell'attacco, l'esercito russo ha usato droni e missili balistici sulla capitale ucraina, ha dichiarato l'amministrazione militare di Kiev.

00.32 - Attacco missilistico russo, udite esplosioni a Kiev

Una serie di esplosioni si è verificata a Kiev nella notte intorno all'una locale, mezzanotte in Italia.

Lo riporta il Kyiv Independent secondo quanto riferito da un proprio giornalista presente sul posto. Le difese aeree sono operative, come ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko in un post su Telegram. Il capo militare di Kiev Tymur Tkachenko ha riferito che Sono stati rinvenuti detriti caduti.