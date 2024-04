"Preparativi completati": dove e come potrebbe colpire Israele

La risposta di Israele al raid iraniano di sabato notte, nonostante i saggi consigli giunti dall'Europa e dagli Stati Uniti, potrebbe arrivare a breve. E potrebbe assumere le forme di un attacco a Teheran o di un "raid" informatico. Al termine della riunione di gabinetto, Israele "ha deciso di rispondere all'Iran. L'Aeronautica ha completato i preparativi per l'attacco", secondo quanto riporta l'emittente Channel 12. La notizia sembrerebbe confermata anche da una fonte israeliana citata dalla tv americana Nbc, secondo cui è importante che la risposta segua a stretto giro l'azione di Teheran. "Ogni risposta- assicura - sarà coordinata con gli americani".

Sono queste le notizie che trapelano dall'intenso lavorìo della catena di comando israeliana in queste ore. Nel corso del Gabinetto di guerra israeliano, il premier Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto alle forze di difesa israeliane di fornire opzioni di obiettivi iraniani che potrebbero essere attaccate per "inviare un messaggio" a Teheran senza causare vittime. Lo riporta il Washington Post spiegando che le possibilità prese in esame includono un potenziale attacco a una struttura a Teheran o un attacco informatico. “Tutti sono d’accordo sul fatto che Israele debba rispondere”, ha spiegato un funzionario parlando in forma anonima. "La domanda è come rispondere e quando rispondere". Dall'altra parte della barricata: Teheran avverte: l'Iran risponderà rapidamente se Israele reagirà all'attacco con missili e droni lanciato nel fine settimana contro lo Stato ebraico. A dirlo è il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian. Parlando con la sua controparte britannica, David Cameron. "L'Iran non vuole un aumento delle tensioni ma risponderà immediatamente e con più forza di prima se Israele reagirà", ha detto Amir-Abdollahian citato dall'agenzia di stampa iraniana Irna.

La decisione, tuttavia, ora rischia di tirare per la giacchetta gli Stati Uniti di Joe Biden che si rifiutano di essere trascinati nell'escalation. Israele vuole agire contro l'Iran "in coordinamento con gli americani". Lo riporta Channel 12, secondo cui l'obiettivo dello Stato ebraico - nella sua azione di rappresaglia - è quello di colpire duramente Teheran, ma senza provocare una guerra totale. Sul tavolo del gabinetto di guerra, precisa l'emittente, ci sono diverse opzioni e diversi livelli di intensità di risposta, alcune delle quali possono essere attuate immediatamente.

Da Tel Aviv sembra ormai sempre più vicina l'opzione di una risposta, non troppo tardiva, all'attacco di sabato notte. Per salvare la faccia e l'onore, all'interno di una strategia per più generale che è stata inaugurata all'indomani dell'attacco del 7 ottobre. Secondo la fonte che ha rivelato al Washington Post la scelta israeliana, il primo ministro Netanyahu avrebbe chiesto alle Idf di fornirgli una lista di obiettivi, al fine di "mandare un messaggio" a Teheran, ma senza causare vittime.

Intanto, l'incontro di Netanyahu con i leader dell'opposizione riguardo alle tensioni con l'Iran è stato rinviato a causa del fitto programma del premier. Lo ha annunciato la Israeli Broadcasting Corporation. Il premier aveva convocato diversi leader dell'opposizione per un briefing sulla sicurezza mentre studiava la risposta all'attacco iraniano.

L'emittente ufficiale israeliana ha riferito che Netanyahu aveva convocato i leader dell'opposizione Yair Lapid, Avigdor Lieberman e Gideon Sàar.