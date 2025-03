Guerra in Ucraina, Starmer: "Lavoriamo ad un piano di pace con la Francia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Londra e Parigi stanno collaborando per mettere a punto un piano per la fine della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato alla Bbc il primo ministro britannico Keir Starmer, che questo pomeriggio ospiterà 14 leader europei per il vertice sulla sicurezza in Ucraina. "Il Regno Unito, insieme alla Francia e forse a un altro o due Paesi, lavorerà con l'Ucraina per elaborare un piano per porre fine ai combattimenti, e poi ne discuteremo con gli Stati Uniti", ha detto Starmer. Al meeting presso la Lancaster House di Londra parteciperanno, tra gli altri, leader di Paesi Nato (Ue ed extra Ue), fra cui, per l'Italia, ilpremier Giorgia Meloni, nonché dei vertici dell'Unione e dell'Alleanza Atlantica.

Starmer ha afferma di continuare a non “fidarsi” di Vladimir Putin, sostenendo che il presidente russo “tornerebbe” se gliene fosse data la possibilità. Da qui la necessità critica di “garanzie di sicurezza”, ha affermato il primo ministro del Regno Unito. Starmer ha detto di fidarsi, d'altro canto, di Volodymyr Zelenskyy e Donald Trump. Gli è stato chiesto nell'intervista della BBC se Zelenskyy avesse "fatto qualcosa di sbagliato" e Starmer ha risposto di no, aggiungendo che il presidente ucraino ha coraggiosamente servito il suo Paese come leader in tempo di guerra da quando è stata lanciata l'invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022.

La garanzia di sicurezza da parte degli americani è oggetto di una discussione “intensa”, ha detto Starmer, spiegando che, nella sua visione, le componenti di una pace duratura sono un'Ucraina forte su cui combattere, se necessario, per essere in una posizione di forza; negoziare un elemento europeo per le garanzie di sicurezza; e un sostegno da parte degli Stati Uniti. "Questo è il pacchetto, tutte e tre le parti devono essere al loro posto, ed è per questo che sto lavorando duramente", ha tuonato il premier britannico.

Nonostante le tensioni fra Zelensky e Washington, ma anche quelle fra l'amministrazione Trump e il Regno Unito, Starmer ribadirà che la pace tra l'Ucraina e la Russia passa attraverso la Casa Bianca. E, nel caso specifico di Volodymyr Zelensky, ricucendo i rapporti con il presidente degli Stati Uniti. Quest' l'avvertimento che il primo ministro britannico Keir Starmer rivolgerà oggi in privato a Zelensky e ai leader europei riuniti a Londra. Lo ha spiegato una fonte vicina a Starmer al Financial Times. "Il primo ministro riunirà i leader e si assicurerà educatamente che capiscano che c'è una sola trattativa, quella con il presidente Trump", ha spiegato la fonte. Un secondo funzionario citato a condizione di anonimato dal Financial Times afferma che Starmer dirà ai leader europei che devono far corrispondere il loro sostegno verbale a Zelenskyy con i fatti: "Ciò di cui l'Ucraina ha bisogno ora sono armi e burro. Non ha bisogno di persone che twittano e che si diano segnali di virtù".

Quindi, ha proseguito, "la priorità del primo ministro è fare tutto il necessario per difendere l'Ucraina. Ciò significa che gli Stati Uniti devono essere coinvolti. Bisogna sistemare quella relazione e tornare all'accordo sui minerali".