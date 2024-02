Il ritiro dei pasdaran, la campagna Usa e i raid mirati: cosa può succedere in Medio Oriente

Pressato dai raid israeliani sulle strutture dei pasdaran a Damasco e dall’imminente ritorsione statunitense per la morte di tre soldati americani in Giordania, l’Iran si trova costretto ad arretrare dalle sue posizioni. La televisione israeliana Kan ha riferito che Teheran ha iniziato a ridurre la presenza degli ufficiali di alto grado dei guardiani della Rivoluzione in Siria, nel contesto di una decisione che implicherebbe il far maggiore affidamento sulle milizie sciite locali.

Tra dicembre e gennaio, l’aviazione di Tel Aviv ha bombardato tre volte la capitale di Bashar al-Assad, prendendo di mira edifici utilizzati dai combattenti iraniani o per riunioni tra gli esponenti dei vari membri dell’”asse della resistenza”. I raid hanno provocato la morte di diversi pasdaran, tra cui il loro principale consigliere in Siria e stretto collaboratore del defunto generale Qasem Soleimani, Sayyed Razi Mousavi. L’ultimo attacco è avvenuto il 29 gennaio: tre missili hanno colpito un podere a sud di Damasco e, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, tra le sette vittime vi sarebbero anche dei soldati degli ayatollah.

Teheran non può rispondere direttamente a questi bombardamenti, perché significherebbe entrare in guerra sia con Israele, sia con gli Stati Uniti. La sua “vendetta” si è dunque concretizzata con gli attacchi missilistici del 16 gennaio, durante i quali sarebbe stato colpito un “ quartier generale del Mossad ” a Ebril, in Iraq. La morte di tre soldati americani stanziati nella base Tower 22 in Giordania ha però cambiato le carte in tavola, e non a favore della Repubblica islamica. Martedì 30 gennaio, il presidente Joe Biden ha annunciato di aver deciso quale sarà la risposta a questo attacco, sottolineando di ritenere l’Iran responsabile “ nel senso che stanno fornendo le armi alle persone che lo hanno fatto ”.