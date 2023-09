"Riunificazione fatto storico", "Libereremo i territori occupati": la guerra di parole tra Putin e Zelensky

Mentre Vladimir Putin celebra il primo anniversario di quella che Mosca definisce la " riunificazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Zaporozhzhia e Kherson " con la Russia, sul fronte opposto Volodymyr Zelensky promette di riconquistare i territori occupati dal Cremlino. È in questo botta e risposta, indiretto e a distanza, che prendono forma le ultime tensioni tra ucraini e russi, con i primi ancora impegnati nella controffensiva volta a cacciare i nemici dal sud e dall'est del Paese, e i secondi pronti a respingere ogni minaccia.

L'annuncio di Putin

Putin si è congratulato con tutti i residenti del Paese per questo " evento determinante, veramente storico e fatidico ". Il presidente russo, ricordando quanto avvenuto un anno fa, ha dichiarato che è stata fatta " una scelta consapevole, attesa da tempo, combattuta e veramente popolare ". Dal canto loro, gli abitanti del Donbass avrebbero mostrato " coraggio e carattere inflessibile ", con il resto della Russia a sostenere " la scelta dei propri fratelli e sorelle ". " Difendendo i loro compatrioti nel Donbass e nella Novorossiya, i russi stanno combattendo per la loro Patria, per la sua sovranità, per i valori spirituali e l'unità, per la vittoria ", ha quindi affermato il capo del Cremlino, sottolineando che c'è ancora molto lavoro da fare, oltre a risolvere problemi difficili.

Riguardo alle elezioni amministrative di tre settimane fa in Russia, Putin ha fatto presente che le persone hanno espresso e confermato ancora una volta " la loro volontà di stare con la Russia ", hanno sostenuto i loro connazionali, coloro che, " attraverso il duro lavoro e le azioni concrete, hanno guadagnato la fiducia della gente ". Ricordiamo che il 30 settembre di un anno fa, dopo i referendum svoltesi nel Donbass, il presidente russo e i capi delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporozhzhia e Kherson hanno firmato gli accordi sull'annessione di questi territori alla Russia. Il 4 ottobre lo stesso Putin ha approvato le leggi sulla ratifica dei trattati.

L'obiettivo di Zelensky

Zelensky continua invece a tenere alto il morale dell'Ucraina, lasciando intendere di voler recuperare il territorio perduto. Il presidente ucraino ha dichiarato su Telegram che i soldati della Brigata Tavria sono impegnati nel settore sud-orientale del Paese. " Ogni passo che compiono è volto a liberare i territori delle regioni di Zaporizhzhia e Donetsk e a preparare la liberazione della Crimea ", ha affermato, rispondendo indirettamente al vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che aveva parlato di annettere nuove regioni ucraine.

" Ogni successo in prima linea è dovuto principalmente alla forza e al coraggio dei nostri difensori. Con la loro lotta quotidiana, la loro forza e la loro volontà, dimostrano che la bandiera ucraina sarà ovunque sia giusto che sia ", ha poi concluso Zelensky nella giornata della Giornata della Riunificazione celebrata da Mosca.