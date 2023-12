La rivolta dei palestinesi contro Hamas: ucciso un minorenne a Rafah

Il controllo di Hamas sulla popolazione della Striscia di Gaza sembra essersi dissolto. Complici la guerra scatenata dai terroristi, la scarsità di cibo e acqua e le condizioni umanitarie disastrose, i civili hanno iniziato a ribellarsi contro l’organizzazione che li opprime da quasi vent’anni. All’arrivo di un camion carico di aiuti a Rafah, nel rione Sultan, molte persone hanno preso d’assalto il veicolo, cercando di afferrare le scatole di viveri. Agenti della polizia di Hamas hanno sparato in aria per cercare di disperderli ma la folla si è subito ingrossata. I poliziotti hanno dunque esploso colpi ad altezza uomo, uccidendo l’adolescente Ahmed Shaddad Barika.

How many terrorist sympathizers will care when #Hamas kill #Palestinians in #Gaza?

Because they just killed one in #Rafah today. pic.twitter.com/QlHYY9pB6Q — Tamer Masudin (@TMasudin) December 24, 2023

La sommossa animata dalla disperazione si è trasformata in furia e i rivoltosi si sono lanciati contro un vicino commissariato, prendendolo a sassate. Stando ad alcuni video diffusi in rete, sarebbero stati appiccati anche degli incendi. Pare inoltre che il camion fosse diretto ad un deposito di Hamas, accusato più volte di aver confiscato gli aiuti mandati nella Striscia attraverso l’Egitto. Il fatto che il movimento terroristico si appropri di viveri, materiale e denaro inviato nell’exclave da varie associazioni e governi non è una novità.

Palestinian sources report that Hamas police opened fire today on Gaza civilians who came to grab humanitarian aid in the border town of Rafah.



According to those sources, a child was killed by the Hamas gunmen.



The child's family and clan is demanding revenge, and reportedly… pic.twitter.com/TECaM1rf3R — Olia (@oliaklein) December 24, 2023

L’organizzazione palestinese, infatti, ha utilizzato i fondi internazionali per costruire la sua rete di tunnel sotterranei, comprare armi e pagare i propri combattenti. Nei primi giorni della guerra, inoltre, sui social è comparso un video che ritraeva i miliziani intenti a smontare un acquedotto per utilizzare i tubi come componenti per missili. La popolazione ha sopportato in silenzio per molto tempo questi soprusi, ma la gravità della situazione in cui milioni di palestinesi si trovano dal 7 ottobre è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Complice anche la perdita del controllo sul territorio a causa dell’efficace offensiva delle Idf, sempre più persone hanno iniziato a parlare apertamente contro il movimento terroristico, additandolo come il responsabile delle sofferenze dei civili, spesso usati come scudi umani nel tentativo di far passare Israele come “il cattivo”. Una posizione, questa, sostanzialmente confermata da Hamas stesso. In diverse interviste, alti ufficiali dell’organizzazione hanno affermato che il loro scopo non è migliorare le condizioni di vita degli abitanti della Striscia, ma la guerra permanente contro Israele e la mobilitazione di tutto il mondo arabo contro lo Stato ebraico. Un obiettivo che richiede il sangue delle donne e dei bambini di Gaza