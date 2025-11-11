La Russia bombarda base ucraina con gli F-16

La Russia avrebbe attaccato con missili ipersonici Kinzhal una base ucraina con alcuni caccia F-16.Sarebbe una rappresaglia contro Kiev, che aveva pianificato il dirottamento di un caccia MiG-31, da inviare nell'area della base Nato nella città di Costanza, in Romania, dove poteva essere abbattuto dalla difesa aerea e quindi organizzare una provocazione.
Massiccio attacco di droni russi a Odessa
I russi hanno effettuato un massiccio attacco con droni nella regione di Odessa. L'attacco ha danneggiato le infrastrutture energetiche e di trasporto e ha ferito una persona. Le infrastrutture della regione al momento funzionano grazie ai generatori. Lo afferma il servizio di emergenza statale come riportano i media ucraini.
La Russia colpisce base ucraina con gli F-16
I servizi d'intelligence russi (Fsb) hanno affermato che attacchi con missili ipersonici Kinzhal sono stati effettuati su un centro di spionaggio elettronico vicino a Kiev e su una base aerea che ospita jet F-16 come "rappresaglia alla provocazione" che secondo Mosca è stata orchestrata dai servizi segreti ucraini per impossessarsi si un Mig-31 russo e farlo dirigere verso una base della Nato. Secondo l'Fsb, citato dall'agenzia Interfax, sono stati colpiti il centro di spionaggio elettronico a Brovary, nella regione di Kiev, e l'aeroporto di Starokonstantinov, nella regione di Khmelnitsky
Grazie alla nebbia i russi penetrano a Pokrosk
I russi hanno approfittato delle avverse condizioni meteorologiche, in particolare della fitta nebbia, per penetrare a Pokrovsk, nella regione di Donetsk. Attualmente ci sono oltre 300 invasori in città. Lo afferma il 7° Corpo d'assalto aviotrasportato, ripreso da Tbc Ukraina. Come spiegato dalle forze aeree d'assalto, negli ultimi giorni le forze russe hanno intensificato gli sforzi per penetrare a Pokrovsk utilizzando veicoli leggeri. "Ciò riduce la nostra capacità di effettuare ricognizioni aeree e di colpire in terreno aperto", ha spiegato il comando.
Al buio tre regioni ucraine
In seguito ai raid russi agli energetici in diverse regioni, questa mattina gli abitanti delle regioni di Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Odessa sono rimasti senza elettricità. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Ukrenergo. Gli operatori del settore energetico stanno facendo tutto il possibile per riparare il danno il prima possibile e ripristinare l'energia elettrica per tutti i consumatori. Si prevedono interruzioni programmate nel corso della giornata
Colpita la raffineria di Saratov in Russia
Le forze di difesa ucraine hanno attaccato la raffineria di petrolio di Saratov e un terminal marittimo nella città di Feodosia in Crimea. Lo annuncia lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine, ripreso da Rbc Ukraina. Secondo quanto riferito, l'impianto di Saratov produce più di 20 tipi di prodotti petroliferi, tra cui benzina, olio combustibile, gasolio, gasolio, zolfo industriale e altri. L'impianto serve anche le esigenze dell'esercito russo. Colpito anche il "Marine Oil Terminal" della JSC a Feodosia, un importante snodo per la fornitura di carburante e lubrificanti via mare
Russia: sventato attacco ucraino-britannico
Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha riferito di aver sventato un complotto ucraino-britannico per dirottare un jet da combattimento MiG-31, equipaggiato con un missile Kinzhal-ipersonic. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "Le misure adottate dai piani dell’intelligence ucraina e britannica per organizzare una provocazione su larga scala sono state interrotte”, si legge nel comunicato. Secondo il servizio di intelligence, il GUR del Ministero della Difesa dell'Ucraina ha cercato di reclutare piloti russi, promettendo loro tre milioni di dollari. Kiev ha offerto a uno dei piloti la cittadinanza di un paese occidentale. L'intelligence militare ucraina, secondo quanto ricostruito da Ria Novosti, prevedeva di inviare il MiG-31 nell'area della base Nato nella città di Costanza, in Romania, dove poteva essere abbattuto dalla difesa aerea e quindi organizzare una provocazione.
Kiev, abbattuti 37 droni nella notte
Nel corso della notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e abbattuto 37 droni ucraini, tra cui 10 UAV sulla Repubblica di Crimea, otto sopra la regione di Saratov, sette sulla regione di Oryol, tre sulla regione di Lipetsk, tre sulla regione di Rostov, tre sul Mar Nero, e uno ciascuno sopra le regioni di Bryansk, Voronezh e Kaluga. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca.