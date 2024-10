Strutture petrolifere e centri nucleari: Israele prepara la risposta. Ecco dove può colpire

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono trascorse una manciata di ore dall'attacco che l'Iran ha scagliato contro Israele. Un copione molto simile a quello dello scorso aprile che, nonostante gli annunci di Teheran sulla conclusione dello stesso, ora rimette la prossima mossa nelle mani di Israele. La Repubblica islamica ha lanciato contro lo Stato ebraico circa il doppio dei missili balistici rispetto al precedente attacco dello scorso aprile e sarà molto difficile che questa volta la risposta sia blanda: "L'Iran ha commesso un grosso errore stasera, e ne pagherà le conseguenze", ha annunciato il premier israeliano Benyamin Netanyahu al gabinetto di sicurezza.

Ma quale sarà la risposta di Tel Aviv? Difficile prevederne la cifra e gli obiettivi. Le strutture petrolifere iraniane sono nel mirino da tempo ma secondo il sito di notizie Axios che cita funzionari israeliani, altri probabili obiettivi sono il sistema di difesa aerea iraniano e personaggi di spicco del regime: e questa volta potrebbe toccare proprio ad Alì Khamenei, ora trinceratosi nel suo compound. Ma c'è un altro dettaglio importante: a differenza dello scorso aprile, gli Stati Uniti (in campagna elettorale) hanno dichiarato di stare lavorando con Israele per formulare la propria risposta: se ad aprile Biden aveva dichiarato di non voler vedere la situazione degenerare, l'attacco di ieri ha lasciato ben poche opzioni alla Casa Bianca di fronte al vecchio alleato.

La risposta di aprile e i prossimi obiettivi

Ad aprile, l'Iran aveva attaccato direttamente Israele con una raffica di missili e droni. Gli israeliani sferrarono un attacco di ritorno all'interno dell'Iran, colpendo un sistema radar vicino al luogo in cui Teheran sta sviluppando il suo programma nucleare: un segnale per Teheran che Israele è in grado di eludere le difese missilistiche iraniane e conosce la posizione precisa di obiettivi sensibili. Esattamente come è accaduto con i cercapersone di Hezbollah, non è detto che la strategia israeliana peschi necessariamente nell'immediato.

È possibile che nelle prossime settimane e mesi Israele mostri altre nuove strategie finimente preparate per mesi se non anni, comprese le armi informatiche: è di questo avviso Jonathan Schanzer, vicepresidente senior per la ricerca presso la Foundation for Defense of Democracies: “È molto probabile che Israele debba aumentare la pressione, aumentare il prezzo prima di poter diminuire la tensione”, afferma Schanzer. Senza poi dimenticare che l'arma più affilata in questo momento è il terrore e l'incertezza: la rappresaglia può giungere ovunque e in qualsiasi forma.

I rischi di escalation

I diplomatici americani e arabi ora temono la portata della risposta di Israele. Una delle principali preoccupazioni nella loro mente è che Israele possa usare l'attacco iraniano per rispondere colpendo all'interno dell'Iran, potenzialmente contro i suoi impianti nucleari. "Non c'è posto in Iran che il lungo braccio di Israele non possa raggiungere, e questo vale per l'intero Medio Oriente", aveva affermato il primo ministro israeliano durante il suo discorso alle Nazioni Unite la scorsa settimana.

Un attacco di simile portata certamente porterebbe alla guerra aperta con Teheran. Facendo ancora una volta un parallelo con lo scorso aprile, la risposta di Teheran fu "quasi" simbolica. Nei fatti, la vendetta vera è giunta a danno dei proxy molti mesi dopo, decimando Hezbollah e uccidendo Nasrallah. Ma non è detto che la risposta giunga dal cielo: si ritiene che Israele abbia condotto nel corso degli anni numerosi attacchi informatici in Iran, contro infrastrutture che spaziano dalle stazioni di servizio agli impianti industriali e nucleari, e un ripetersi di queste formule è considerato tra le possibili opzioni di ritorsione.

Qualsiasi attacco di questo tipo potrebbe interferire in aree altamente visibili come la produzione di energia o l'aviazione, anche civile. Meno probabile una risposta attraverso una covert operation: optare per operazioni segrete all'interno dell'Iran, tra cui l'assassinio di membri di alto rango dell'establishment, sembra meno probabile.

E per almeno due ragioni: non resterebbero affatto "covert" e verrebbero meno all'intento che Israele ha in questo momento, ossia ripristinare la propria"firmando" la propria risposta.