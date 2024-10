"Se reagiscono colpiremo ancora". L'Iran tiene Israele nel mirino. Nuovi raid Idf su Beirut

Ascolta ora 00:00 00:00

Non cala la tensione in Medio Oriente dopo l'attacco missilistico dell'Iran contro Israele. Nella notte la Repubblica islamica ha ribadito di essere pronta a riprendere i raid contro Tel Aviv. Il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, generale Mohammad Bagheri, ha avvertito che l'Iran risponderà alle eventuali azioni dello Stato ebraico contro il suo territorio con attacchi " alle intere infrastrutture di Israele " con " intensità moltiplicata ". Dello stesso tenore l'ex comandante della Forza Qods iraniana, Ahmad Vahidi: " Se il regime sionista commetterà un errore, potremmo dimostrare che possiamo radere al suolo Tel Aviv in una sola notte ".

Tel Aviv prepara la risposta: nel mirino siti strategici

Secondo il portale Axios Tel Aviv sta lavorando a una risposta contro i raid di Teheran. Le Idf starebbero programmando un attacco contro siti strategici della repubblica islamica. Nel mirino potrebbero finire alcuni impianti petroliferi del Paese. Benjamin Netanyahu, scrive ancora Axios, discuterà della questione con il presidente americano Joe Biden. Secondo una fonte a conoscenza dei dettagli il premier israeliano terrà una consultazione limitata sulla sicurezza con diversi ministri e capi dell'establishment della Difesa per disegnare la strategia da adottare contro l'Iran.

Nessun danno alle infrastrtture del Mossas

Secondo fonti della sicurezza israeliana il quartier generale del Mossad non sarebbe stato colpito dagli attacchi dell'Iran. Molti missili sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea israeliani e americani. Quelli che non sono stati intercettati sono caduti per lo più in aree aperte vicino a una base aerea nel sud del Paese, vicino a una base di intelligence militare a nord di Tel Aviv e vicino al quartier generale del Mossad.

Nuovi raid a Beirut

Intano prosegue la campagna delle Idf contro Hezbollah. Nella notte almeno cinque attacchi israeliani hanno colpito i sobborghi meridionali di Beirut.

attualmente colpendo obiettivi terroristici di Hezbollah a Beirut

I corrispondenti dell'AFP hanno sentito diverse esplosioni e hanno visto il fumo alzarsi in un'area, mentre divampava un incendio. L'esercito israeliano ha dichiarato all'inizio di mercoledì che stava "".