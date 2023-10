"Siamo tutti bersagli, condannare Hamas senza ambiguità". Meloni al summit di pace al Cairo

Giorgia Meloni è arrivata al vertice di pace al Cairo con un messaggio molto chiaro: l’attacco di Hamas contro i civili israeliani va condannato “senza se e senza ma”. Secondo il premier, nessuna causa “ giustifica il terrorismo, azioni studiate per colpire civili inermi, nessuna causa giustifica donne massacrate e neonati decapitati e brutalmente ripresi con una telecamera ".

Il presidente del Consiglio ha lanciato anche un avvertimento ai leader seduti con lei al tavolo del summit, affinché “la trappola di Hamas” non abbia successo. Il capo dell'esecutivo, infatti, ha sottolineato che, secondo lei, l’obiettivo dell’attacco “ fosse costringere Israele a una reazione contro Gaza, che creasse un solco incolmabile fra Paesi arabi, Israele e Occidente, compromettendo la pace per tutti i cittadini coinvolti, compresi quelli che si dice di voler difendere. Significa che il bersaglio siamo tutti noi".

Ed è proprio per evitare l'esacerbarsi del conflitto che Giorgia Meloni ha chiesto agli altri rappresentanti degli Stati riuniti nella capitale egiziana di " fare l'impossibile per evitare una escalation della crisi, per evitare di perderne il controllo, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili ". Secondo la premier italiana, l'unico modo per risolvere l'eterno conflitto tra Israele e i palestinesi " è un'iniziativa politica per una soluzione strutturale che si basi sulla prospettiva dei due popoli e due Stati, una soluzione che deve essere concreta e deve avere una tempistica definita ".

Il leader dell'esecutivo italiano ha anche ricordato a Israele che, di fronte ad azioni come quelle di Hamas, " uno stato è pienamente legittimato a rivendicare il suo diritto all'esistenza, alla difesa, alla sicurezza dei propri cittadini e dei propri confini ", ma che una giusta reazione " non deve mai essere motivata da sentimenti di vendetta ". Proprio in quest'ottica contraria alla punizione collettiva dei palestinesi, il presidente Meloni ha ribadito la priorità dell'accesso umanitario, indispensabile per " evitare altre sofferenze alla popolazione civile, ma anche esodi di massa che contribuirebbero a destabilizzare questa regione. È qualcosa di cui non abbiamo bisogno ". Il premier si è detto quindi favorevole alla decisione della Commissione europea di triplicare gli aiuti alla Striscia di Gaza, purché questi siano sottoposti a rigidi controlli.