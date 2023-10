Raid di Israele da nord a sud: colpiti obiettivi di Hamas a Gaza e postazioni di Hezbollah in Libano | La diretta

Nuova notte di attacchi aerei su Gaza. Fonti della difesa israeliana hanno confermato che nella notte l'aviazione "ha continuato ad attaccare numerosi obiettivi dell'organizzazione terroristica Hamas in tutta la Striscia di Gaza, tra cui quartier generali operativi, lanciatori anticarro e altre infrastrutture di Hamas da essa utilizzate per finalità terroristiche". Secondo il ministero degli Interni di Gaza, gli attacchi aerei israeliani al nord e al centro della Striscia hanno ucciso almeno 29 persone durante la notte, 14 delle quali a Jabalia, nel nord di Gaza.

Raid anche in Libano

Schermaglie anche lungo il fronte nord. Nella notte, infatti, l'esercito israeliano ha condotto una serie di strike contro numerosi obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. La conferma è arrivata dalle Idf che hanno anche pubblicato un video delle operazioni. Tra gli obbiettivi nel mirino una " serie di strutture militari utilizzate da Hezbollah per esigenze operative " e un lanciamissili anticarro puntato contro Israele. " Le Idf ", hanno fatto sapere fonrti militari, " sono pronte per tutti gli scenari nei vari settori e continuerà ad agire per la sicurezza dei cittadini israeliani ".

Un governo ad interim per Gaza

In attesa che inzino le operazioni di terra contro la Striscia, Usa e Israele valutano i piani per il dopoguerra. Secondo fonti diplomatiche Usa, sentite da Bloomberg, i due paesi valutano tutti gli scenari. Tra questi anche l'installazione di un governo provvisorio sostenuto dall'Onu e con il coinvolgimento dei governi arabi. Secondo quanto ha appreso il media americano le discussioni sono solo in una fase inziale e ovviamente sono vincolate agli esiti dell'offensiva di Tel Aviv.