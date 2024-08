Germania, sospetto sabotaggio alla rete idrica: isolata base militare a Colonia che ospita le forze ucraine

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa mattina la base militare della Bundeswehr di Colonia-Wahn è stata completamente isolata per una presunta un'operazione di sabotaggio. Lo riporta il settimanale tedesco Der Spiegel, secondo cui potrebbe essere stata "contaminata" l'acqua del rubinetto. Ai militari e ai civili che lavorano nella struttura è stato detto di non bere l'acqua all'interno della struttura, mentre la la polizia militare e il servizio di controspionaggio sono sul posto per indagare. La caserma dell'Aeronautica ospita tre autorità di comando superiori, alcune unità del corpo di prontezza aerea del ministero della Difesa, autorità di comando e altri dipartimenti e strutture militari e civili. A Colonia-Wahn sono di stanza circa 4.300 militari e 1.200 dipendenti civili.

Durante un'ispezione della polizia è stato trovato un buco nella recinzione. Al, contempo, le autorità aeroportuali della Bundeswehr hanno ricevuto diverse segnalazioni di problemi gastrointestinali da parte del personale della base. Quest'ultima non è un hub qualsiasi: è un important polo logistico per il supporto militare all'Ucraina. I soldati ucraini addestrati in Germania, infatti, ritornano regolarmente al fronte da lì, attraverso la Polonia.

Per ora non sarebbe più consentito entrare o uscire dagli alloggi militari e la polizia ha transennato una vasta area. Secondo la Bundeswehr, la caserma verrà riaperta mercoledì. Nella caserma sono ospitati diversi reparti. Qui ha sede anche l'unità di preparazione al volo della Bundeswehr, responsabile anche dei viaggi dei membri del gabinetto e degli alti funzionari governativi.

Il livello di rischio nelle baracche è attualmente "Alfa", che corrisponde allo stato "normale" degli anni precedenti, ha detto il portavoce Fonrobert. L'approvvigionamento civile di acqua potabile all'esterno della caserma non è in pericolo perché l'edificio dispone di un proprio impianto.

A far accrescere l'allerta in Germania, un altro episodio: un portavoce del Comando territoriale dell'esercito tedesco a Berlino, come riportato dall'agenzia Reuters, aveva riferito che la base aerea Nato nella città tedesca di

sarebbe stata isolata a causa di un sospetto sabotaggio dello stesso tipo. Successivamente, la smentita: le acque sono state controllate e risultano sicure. La base, inoltre, resta accessibile.