Nord Stream, arrestato in Germania presunto sabotatore del gasdotto nel 2022

Il procuratore generale federale presso la Corte federale di giustizia tedesca avrebbe ottenuto un mandato d'arresto contro un cittadino ucraino sospettato di essere tra i sabotatori dei gasdotti Nord Stream. Lo riporta Tagesschau. Il presunto sabotatore si sarebbe di recente recato in Polonia. Altri due cittadini ucraini, tra cui una donna, sarebbero sospettati dagli investigatori di aver partecipato agli attacchi, forse come sub che avrebbero attaccato esplosivo alle condutture.

Nel settembre 2022, pochi mesi dopo l'inizio dell'invasione della Russia in Ucraina, quattro grandi fughe di gas sono state scoperte sui due gasdotti Nord Stream al largo dell'isola danese di Bornholm, dopo che gli istituti sismici avevano registrato due esplosioni sottomarine. I gasdotti erano al centro delle tensioni geopolitiche poichè la Russia aveva tagliato le forniture di gas all'Europa come ritorsione per le sanzioni occidentali.

La Polonia ha confermato di aver ricevuto un mandato di arresto tedesco per un uomo ucraino sospettato di aver sabotato il gasdotto Nord Stream nel 2022.

L'ufficio del procuratore polacco ha dichiarato all'Afp di aver ricevuto il mandato per "" a giugno "in relazione a un procedimento contro di lui in Germania", ma il sospetto è partito per l'Ucraina prima di poter essere arrestato.