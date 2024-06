Spiragli di tregua a Gaza: Hamas accetta la risoluzione dell'Onu

Ascolta ora 00:00 00:00

Si aprono spiragli di tregua in Medio Oriente. Hamas ha annunciato di aver accettato la risoluzione di cessate il fuoco adottata ieri dal Consiglio di sicurezza dell’Onu e proposta dagli Stati Uniti, che ha ottenuto 14 voti favorevoli, nessun contrario e l’astensione della Russia. L’alto funzionario dei terroristi Sami Abu Zuhri ha aggiunto che spetterà a Washington garantire che Israele la rispetti.

L’organizzazione palestinese aveva già accolto favorevolmente la proposta lunedì 10 giugno e in una dichiarazione dopo la votazione si era detta pronta a collaborare con i mediatori e ad avviare negoziati indiretti sull’attuazione dei principi dell’accordo. Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken aveva definito l’annuncio come “ un segnale di speranza ”, sottolineando che ciò che conta davvero è “ la parola che arriva da Gaza ” e dalla leadership di Hamas nell’exclave palestinese.

Anche dal lato israeliano pare che vi siano aperture verso il cessate il fuoco. Il numero due della Casa Bianca ha riferito che il premier Benjamin Netanyahu ha “ riaffermato il suo impegno nei confronti della proposta ” redatta dagli Stati Uniti. Al Palazzo di Vetro, però, la rappresentante permanente dello Stato ebraico Reut Shapir Ben-Naftaly ha dichiarato che il Paese continuerà le operazioni militari a Gaza e non si impegnerà in “ negoziati privi di significato e senza fine ” che sarebbero sfruttati da Hamas per perseguire i suoi obiettivi. La diplomatica ha poi ribadito che Tel Aviv ha intenzione di garantire che “ Gaza non rappresenti una minaccia per Israele in futuro ” e che la guerra finirà solo quando l’organizzazione terroristica sarà distrutta e gli ostaggi saranno riportati a casa.

Le affermazioni che arrivano dalle due parti dipingono dunque un quadro della situazione sul campo di battaglia. Hamas mantiene una presenza forte solo a Rafah e la sua rete di infrastrutture, così come la catena di comando, sono state colpite pesantemente nel corso dei mesi di conflitto. Una tregua aiuterebbe dunque il gruppo palestinese a consolidare le sue posizioni, in particolare nella città al confine con l’Egitto. Per quanto riguarda Israele, il blitz di sabato 8 giugno che ha portato alla liberazione di quattro ostaggi ha rafforzato la posizione di Netanyahu, sottolineando l’importanza e l’utilità della continua pressione militare sui terroristi.

Date queste premesse, il raggiungimento di un’intesa sembra difficile. In più, bisogna anche considerare la situazione interna allo Stato ebraico.

Dopo le dimissioni dal governo di, il premier dovrà basare il proprio supporto sull’religiosa, favorevole ad un accordo per la liberazione delle persone rapite durante gli attacchi del 7 ottobre ma solo a condizioni favorevoli per Tel Aviv. Le trattative, dunque, potrebbero concludersi nuovamente con un nulla di fatto.