"Clausola Nato bis", garanzie di sicurezza e ruolo di Meloni: il piano di Trump per Kiev

All’indomani del vertice in Alaska con Vladimir Putin, Donald Trump ha cercato di rilanciare il negoziato sulla guerra in Ucraina proponendo nuove garanzie di sicurezza a Kiev. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, in una telefonata con i leader europei il presidente americano avrebbe spiegato di sentirsi più disposto rispetto al passato a fornire un impegno diretto a tutela dell’Ucraina, pur senza chiarire quale tipo di coinvolgimento Washington potrebbe assumere in caso di un accordo di pace.

La formula discussa, spiegano fonti diplomatiche, è quella di un “articolo 5 bis”: un meccanismo ispirato al principio di difesa collettiva della Nato, che non comporterebbe l’ingresso di Kiev nell’Alleanza atlantica ma garantirebbe comunque una protezione militare contro eventuali future aggressioni russe.

La proposta, sostenuta apertamente dall’Italia sin dallo scorso vertice di Londra, è stata rivendicata da Giorgia Meloni come il passaggio più innovativo emerso dal summit di Anchorage. Il presidente del Consiglio ha sottolineato che, a suo giudizio, soltanto garanzie robuste e credibili possono impedire nuove invasioni e che la ripresa da parte di Trump dell’idea italiana rappresenta un segnale positivo. Meloni ha aggiunto che l’obiettivo resta la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che obblighi Stati Uniti ed europei a intervenire in caso di un nuovo attacco russo.

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha descritto la novità come un passo avanti significativo, rimarcando come la proposta italiana sia ormai entrata nell’agenda dei negoziati. Nella visione di Roma, il modello consentirebbe all’Ucraina di ricevere protezione militare senza gli oneri dell’adesione alla Nato – come basi permanenti o contributi al bilancio comune – mentre a Mosca verrebbe tolto l’argomento del “pericolo” di truppe alleate sul territorio ucraino.

Il tema è stato discusso anche nella telefonata a più voci tra Trump, Zelensky e i principali leader europei, tra cui la stessa Meloni. Per preparare la visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz hanno convocato per domani una videoconferenza della cosiddetta coalizione dei volenterosi, alla quale parteciperanno anche Meloni e altri leader europei. L’obiettivo dichiarato è sostenere i futuri negoziati, mantenendo al contempo la pressione su Mosca con nuove sanzioni finché dureranno le ostilità. Fonti diplomatiche hanno confermato che gli europei sono stati invitati a unirsi alla riunione di lunedì fra Trump e Zelensky.

Il presidente americano ha precisato che aggiornerà il presidente ucraino di persona durante la sua visita alla Casa Bianca prevista per lunedì. Resta però aperta la questione più delicata: fino a che punto queste garanzie potranno davvero tradursi in impegni vincolanti. L’articolo 5 della Nato, cui la proposta si ispira, stabilisce che un attacco a un Paese membro equivale a un attacco a tutti, obbligando a una risposta collettiva. La formula “fuori dalla Nato” immaginata dagli europei e da Trump resta invece da definire nei dettagli, soprattutto per quanto riguarda tempi, modalità di intervento e reale coinvolgimento americano.

In ogni caso, il vertice di Anchorage ora segna un passaggio chiave: dal linguaggio dei cessate il fuoco immediati si è passati alla ricerca di un quadro più ampio e strutturato di garanzie durature, sondando

perfino una rivoluzione copernicana nei meccanismi dell'Alleanza Atlantica. Per molti osservatori, non si tratta di un risultato compiuto, ma di un inizio di percorso che potrebbe ridisegnare la cornice della sicurezza europea.