Trump: "È ora di porre fine alla carneficina in Ucraina"

Il pontefice ha scritto una lettera al presidente ucraino. "Con un cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra, mi rivolgo a voi in questo giorno della vostra festa nazionale". A darne notizia è lo stesso Zelensky. "Desidero assicurarvi la mia preghiera per il popolo dell'Ucraina che soffre a causa della guerra - in particolare per tutti coloro che sono feriti nel corpo, per coloro che sono afflitti dalla perdita di una persona cara e per coloro che sono stati privati della loro casa. Possa Dio stesso consolarli; possa Egli rafforzare i feriti e concedere il riposo eterno ai defunti. Supplico il Signore di muovere il cuore delle persone di buona volontà affinché taccia il clamore delle armi e si lasci il posto al dialogo, aprendo la strada della pace per il bene di tutti".