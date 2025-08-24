Trump: "È ora di porre fine alla carneficina in Ucraina"

"È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso.Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell'Ucraina". Così il presidente Donald Trump in un messaggio per l'indipendenza del Paese pubblicato su X da Volodymyr Zelensky.
Zelensky: "Abbiamo bisogno di una pace giusta"
"Un'Ucraina unita non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i russi chiamano compromesso. Abbiamo bisogno di una pace giusta". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno dell'indipendenza del Paese. "Quale sarà il nostro futuro, solo noi possiamo deciderlo. E il mondo lo sa. E il mondo lo rispetta. Rispetta l'Ucraina. Percepisce l'Ucraina come un suo pari", ha detto il presidente in un video messaggio registrato nel centro di Kiev.
Papa Leone XIV scrive a Zelensky
Il pontefice ha scritto una lettera al presidente ucraino. "Con un cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra, mi rivolgo a voi in questo giorno della vostra festa nazionale". A darne notizia è lo stesso Zelensky. "Desidero assicurarvi la mia preghiera per il popolo dell'Ucraina che soffre a causa della guerra - in particolare per tutti coloro che sono feriti nel corpo, per coloro che sono afflitti dalla perdita di una persona cara e per coloro che sono stati privati della loro casa. Possa Dio stesso consolarli; possa Egli rafforzare i feriti e concedere il riposo eterno ai defunti. Supplico il Signore di muovere il cuore delle persone di buona volontà affinché taccia il clamore delle armi e si lasci il posto al dialogo, aprendo la strada della pace per il bene di tutti".
Re Carlo III: "Insieme per pace giusta e duratura"
"Caro signor presidente", scrive re Carlo III d'Inghilterra in una lettera inviata a Zelensky - mia moglie ed io ci congratuliamo sinceramente con lei e con il popolo ucraino in occasione del Giorno dell'Indipendenza. Continuo a provare la più grande e profonda ammirazione per l'incrollabile coraggio e lo spirito del popolo ucraino. Continuo a sperare che i nostri Paesi possano continuare a collaborare strettamente per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina".