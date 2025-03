Trump: "Con Putin non ho parlato degli aiuti militari". Mosca: "Respinte 5 offensive ucraine a Belgorod" | La diretta

Non si fermano gli attacchi russi contro il territorio ucraino, nonostante la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin e un primo accenno di un possibile accordo di tregua. Dall'Ue dure reazioni contro Mosca.

10:25 - Ucraina: bombe russe nella regione di Sumy, un morto

Un uomo di 29 anni è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite in un attacco lanciato ieri dalle forze russe nella regione di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale: lo hanno reso noto l'amministrazione militare regionale e la Procura generale, come riporta Ukrainska Pravda. "Il 18 marzo, a seguito del bombardamento russo del villaggio di Ugroidy, comunità territoriale di Krasnopil, una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite", si legge in un comunicato stampa dell'amministrazione militare. La Procura, da parte sua, ha aggiunto che nell'attacco è stato colpito un condominio di due piani ed è stata danneggiata una conduttura del gas. Questa mattina, il capo dell'ufficio del presidente ucraino ha annunciato che un drone russo ha colpito un ospedale nella città di Sumy.

10:08 - Media: gli Usa sospendono il contrasto al sabotaggio russo

Diverse agenzie di sicurezza nazionale degli Stati Uniti hanno interrotto i lavori su uno sforzo coordinato per contrastare il sabotaggio, la disinformazione e gli attacchi informatici russi, allentando la pressione su Mosca mentre l'amministrazione Trump spinge la Russia a porre fine alla sua guerra in Ucraina: lo riporta in esclusiva la Reuters. L'anno scorso, ricorda l'agenzia di stampa, l'allora presidente Joe Biden aveva ordinato al suo team di sicurezza nazionale di istituire gruppi di lavoro per monitorare la questione, dopo gli avvertimenti dell'intelligence Usa secondo cui la Russia stava intensificando una guerra ombra contro le nazioni occidentali. Il piano era guidato dal National Security Council (NSC) del presidente e coinvolgeva almeno sette agenzie di sicurezza nazionale che hanno collaborato con gli alleati europei per sventare i complotti che avevano come obiettivo Europa e Stati Uniti, hanno detto alla Reuters sette ex funzionari che hanno partecipato ai gruppi di lavoro. Prima dell'insediamento del presidente Donald Trump, la sua amministrazione entrante è stata informata dai funzionari di Biden sugli sforzi e sollecitata a continuare a monitorare la campagna di guerra ibrida della Russia, hanno affermato gli ex funzionari statunitensi. Tuttavia, da quando Trump è entrato in carica il 20 gennaio scorso, gran parte del lavoro si è bloccato, secondo 11 attuali ed ex funzionari. Secondo queste fonti, gli incontri regolari tra il Consiglio per la sicurezza nazionale e i funzionari della sicurezza nazionale europei non sono stati programmati e l'NSC ha smesso di coordinare formalmente gli sforzi tra le agenzie statunitensi, tra cui l'FBI, il Dipartimento per la sicurezza interna e il Dipartimento di Stato.

10:02 - Kallas: "Inaccettabile la richiesta di Putin di non armare più l'Ucraina"

"Non può essere accettata" la richiesta formulata ieri dal leader del Cremlino Vladmir Putin in un colloquio con il presidente americano Donald Trump di interrompere gli aiuti militari esteri all'esercito dell'Ucraina. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Kaja Kallas. Il colloquio tra Putin e Trump dimostra che la Russia non è interessata a fare "concessioni" all'Ucraina, ha aggiunto Kallas. "Se si leggono i due passaggi chiave della conversazione telefonica, è chiaro che la Russia non vuole realmente fare alcun tipo di concessione", ha affermato il capo della politica estera della Ue.

9:59 - La Germania denuncia: dopo l'accordo su tregua Putin "sta giocando"

La Germania ha criticato il presidente russo Vladimir Putin per aver "fatto un gioco" dopo i nuovi attacchi russi denunciati dall'Ucraina il giorno dopo l'accordo per una tregua limitata concluso dal presidente russo con il suo omologo americano Donald Trump durante uno scambio telefonico. "Abbiamo scoperto che gli attacchi alle infrastrutture civili non sono assolutamente diminuiti durante la prima notte dopo questa telefonata apparentemente rivoluzionaria e formidabile", ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un'intervista televisiva. "Putin sta giocando", ha aggiunto

9:48 - Trump: "Con Putin non discusso di aiuti militari a Kiev"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che nella chiamata di ieri con il presidente russo Vladimir Putin non è stata discussa la questione degli aiuti militari all'Ucraina, nonostante il Cremlino abbia affermato che il leader russo aveva chiesto la fine dell'assistenza militare a Kiev."Non abbiamo parlato di aiuti, non ne abbiamo parlato affatto", ha detto Trump in un'intervista serale al programma "The Ingraham Angle" della Fox News. "Abbiamo parlato di tante cose, ma non si è mai parlato di aiuti", ha aggiunto come riporta Reuters sul sito.

9:33 - Kallas: "Da Mosca resoconto diverso, non ci si può fidare"

"Se si leggono i due resoconti della telefonata, è chiaro che la Russia non vuole fare concessioni. Mi risulta che la Russia abbia detto che ci sono stati colloqui sugli aiuti militari all'Ucraina, mentre Trump dice di no, che questo non è stato discusso". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas parlando ad un gruppo di agenzie internazionali tra cui l'ANSA. "Ciò dimostra anche che della Russia non ci si può fidare, forse ora lo vedono anche gli americani. Ora è lecito chiedersi cosa succederà", ha aggiunto.

9:19 - Mosca: respinte 5 offensive ucraine verso la regione di Belgorod

Il ministero della Difesa russo nella tarda serata di ieri ha affermato di aver respinto "cinque offensive tentate" dalle forze ucraine verso la regione russa di Belgorod sostenendo che l'ultima sia avvenuta tra le 17.30 e le 18.45 ora locale (quindi tra le 15.30 e le 16.45 italiane) e ha accusato Kiev di voler creare "uno sfondo negativo attorno ai colloqui" telefonici di ieri tra Putin e Trump. Lo riportano le agenzie di stampa russe. Le dichiarazioni di Mosca non sono verificabili in modo indipendente.

9:18 - Kiev: droni russi sul sistema elettrico delle ferrovie regionali

La Russia ha lanciato un attacco con droni sul sistema elettrico che alimenta le ferrovie nella regione ucraina di Dnipropetrovsk (centro), ha annunciato la compagnia ferroviaria statale Ukrzaliznytsya, come riporta la Bbc. Parti della ferrovia sono rimaste senza elettricità, ma il traffico non è stato interrotto. Dopo l'arrivo dei soccorritori, Mosca ha lanciato un altro attacco, noto come "doppio tocco", afferma Ukrzaliznytsya, aggiungendo che non ci sono vittime. L'attacco giunge poche ore dopo che il presidente russo Vladimir Putin si è impegnato a sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine per 30 giorni.

8:45 - Kiev: 6 missili e 145 droni lanciati da Mosca nella notte

Le forze armate russe hanno lanciato sei missili balistici e 145 droni Shahed di fabbricazione iraniana contro il territorio ucraino nella notte dopo il colloquio telefonico tra il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump. Lo rende noto l'esercito di Kiev spiegando che 45 droni hanno colpito Kiev. Nel mirino dei militari russi, spiega l'esercito ucraino, sono finite 12 regioni tra cui quelle di Kiev, Sumy, Odessa, Poltava, Dnipro e Chernihiv. Nella regione del Donetsk si sono registrati feriti.

6:38 - Mosca: abbattuti stanotte 57 droni ucraini sul territorio russo

Le difese aeree hanno abbattuto stanotte 57 droni ucraini su quattro regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa di Mosca.

5:57 - Wsj: colloquio Putin-Trump dimostra che la via per la pace è ancora lunga

Il colloquio telefonico di ieri tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin, culminato in un'intesa per una tregua di un mese dagli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina e nell'accordo per la prosecuzione dei negoziati verso un cessate il fuoco, non ha sortito i risultati sperati da Trump, e dimostra che la via che conduce alla pace tra Ucraina e Russia è ancora lunga. E' il giudizio espresso in un editoriale dal quotidiano "Wall Street Journal", che sottolinea come Mosca abbia posto come condizione per una vera interruzione dei combattimenti la fine della mobilitazione bellica ucraina e delle forniture militari a Kiev. All'inquilino della Casa Bianca si pone ora un dilemma: fidarsi della volontà del Cremlino di giungere alla pace, o intensificare le pressioni sulla Russia nel tentativo di spingerla a ulteriori concessioni, col rischio però di far deragliare quello che sembra essere il reale obiettivo di Trump: ripristinare almeno in parte le relazioni tra Stati Uniti e Russia, per allontanare quest'ultima dall'abbraccio strategico con la Cina.

Poco dopo il colloquio con Putin, durato circa due ore, Trump ha rivelato al settimanale "Washington Examiner" di aver già avuto "positive" conversazioni con l'omologo russo il mese scorso. Trump si è anche detto convinto che sia ancora possibile giungere a un'intesa per un cessate il fuoco. Nella notte, però, le forze russe hanno colpito l'infrastruttura energetica di Slovyansk, nell'Ucraina orientale, sollevando dubbi sulla reale volontà di Mosca di rispettare l'impegno assunto con Trump. Il "Wall Street Journal" ammette però che gli strumenti di pressione a disposizione degli Stati Uniti e dell'Europa nei confronti della Russia sono limitati: a dispetto di una campagna sanzionatoria senza precedenti, Mosca è riuscita a virare efficacemente verso un'economia di guerra, e a riorientare i propri scambi commerciali verso partner come India e Cina. Sul fronte bellico, Mosca ha ora l'iniziativa a dispetto delle ingenti perdite subite da entrambi gli schieramenti, e sembra convinta di poter vincere il conflitto.

3:41 - Usa: colloqui su tregua riguardano tutte le infrastrutture

Il cessate il fuoco di 30 giorni tra Russia e Ucraina, concordato dal presidente americano Donald Trump e da quello russo Vladimir Putin ma non ancora accettato da Kiev, riguarderebbe l'energia e "le infrastrutture in generale".

Lo ha affermato l'inviato statunitense Steve Witkoff, rispondendo a una domanda specifica su Fox News in merito al fatto se la tregua riguardasse solo l'energia o una questione più ampia. Witkoff ha detto: "No, riguarda l'energia e le infrastrutture in generale".