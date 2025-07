Trump rassicura Zelensky: "Difesa comune dei cieli"

New York - Donald Trump e Volodymyr Zelensky discutono di difesa aerea dopo l’attacco record sferrato dai droni russi. Il presidente americano e il collega ucraino si sono sentiti ieri al telefono in quella che è stata una «buona conversazione», come riferisce Axios. Stando alle fonti citate dal sito, il tycoon ha detto al leader di Kiev che gli Stati Uniti vogliono aiutare il suo Paese nella difesa aerea in seguito all’escalation dei raid di Mosca. Trump e Zelensky - proseguono - si sono accordati per un incontro Giovedì Trump ha parlato al telefono anche con Vladimir Putin, ma ancora una volta la conversazione si è conclusa senza annunci significativi volti a risolvere il conflitto, e il comandante in capo ha ammesso di non aver fatto «alcun progresso» con lo Zar. Il terzo round di colloqui diretti tra le due parti in guerra peraltro non è ancora stato annunciato, un mese dopo l’ultimo incontro infruttuoso in Turchia.

Ieri Trump, secondo lo Spiegel, ha parlato poi con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, discutendo della situazione in Ucraina (oltre che degli scambi commeroltre che gli alleati europei e la stessa Ucraina. Hegseth ha bloccato alcune forniture di armi e munizioni a causa di quella che i funzionari hanno descritto come preoccupazione relativa alle scarse scorte americane. In realtà, un’analisi condotta da alti ufficiali del dipartimento della Difesa ha rivelato che gli aiuti a Kiev non avrebbero messo a repentaglio le forniture di munizioni dell’esercito.

Tra i critici della decisione figurano repubblicani e democratici che supportano il sostegno a Kiev. Adam Smith, importante esponente democratico della Camera, membro della Commissione Forze Armate, ritiene che sia stato disonesto da parte del Pentagono usare la prontezza militare degli Usa per giustificare la sospensione degli aiuti, quando la vera ragione sembra essere semplicemente quella di perseguire un programma per tagliare l’assistenza americana all’Ucraina.

«Non siamo a un livello inferiore, in termini di scorte, rispetto a quello dei tre anni e mezzo di conflitto», sottolinea, precisando di aver «visto i numeri» e ribadendo, senza entrare nei dettagli, che non vi erano indicazioni di una carenza che giustificasse la sospensione.