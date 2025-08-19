Ucraina, ipotesi Ginevra per l'incontro Putin-Zelensky. Nella notte missili e droni russi su Kiev

"Abbiamo compiuto progressi concreti", ha detto il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer al termine del vertice a Washington. "L'incontro è stato positivo e costruttivo e si è percepito un vero senso di unità tra i leader europei presenti", ha aggiunto Starmer, "abbiamo ottenuto due risultati concreti. Il primo, sulla questione delle garanzie di sicurezza, è stato l'accordo secondo cui la coalizione dei paesi disponibili - ovvero 30 paesi che già collaborano sulle garanzie di sicurezza - lavorerà ora con gli Stati Uniti per coordinare tali garanzie, e abbiamo già incaricato i nostri team di svolgere ulteriori lavori dettagliati al riguardo. Questo è davvero importante per la sicurezza in Ucraina, per la sicurezza in Europa e per la sicurezza nel Regno Unito".