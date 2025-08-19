Ucraina, ipotesi Ginevra per l'incontro Putin-Zelensky. Nella notte missili e droni russi su Kiev

Il giorno dopo il vertice di Washington, che potrebbe cambiare la storia portando la pace in Ucraina, le diplomazie si interrogano sui dettagli della trattativa, quelliche, alla fine, faranno davvero la differenza, al di là delle buone intenzioni. Intanto, nella notte, mentre a Washington ancora erano in corso i colloqui, la Russia ha scagliato un nuovo attacco con 10 missili e 270 droni.
Dalla Cina sostegno a ogni sforzo per la pace
La Cina sostiene "tutti gli sforzi" per la pace tra Russia e Ucraina, all'indomani del vertice di Washington tenuto alla Casa Bianca con l'indicazione di un possibile faccia a faccia tra i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky da tenere nelle prossime settimane. "La Cina crede sempre che il dialogo e il negoziato siano l'unica soluzione alla crisi ucraina", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning nel briefing quotidiano, aggiungendo che Pechino "sostiene tutti gli sforzi utili a contribuire alla pace".
Kiev, nella notte 10 missili e 270 droni russi
Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte - mentre erano in corso gli incontri a Washington - con 10 missili e 270 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. Le difese aeree del Paese hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica sei missili e 230 velivoli senza pilota. Quattro missili e 40 droni sono stati colpiti in 16 località, mentre i detriti dei velivoli distrutti sono caduti in tre località.
Macron: "Putin è un orco alle nostre porte"
La Russia "è diventata una forza destabilizzante duratura e una potenziale minaccia per molti di noi", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron intervistato dall'emittente Tf1-Lci dopo il vertice a Washington. "Un Paese che investe il 40% del suo bilancio in tali equipaggiamenti, che ha mobilitato un esercito di oltre 1,3 milioni di uomini, non tornerà a essere un sistema democratico aperto dall'oggi al domani", ha sottolineato Macron, "anche per la sua stessa sopravvivenza, Putin deve continuare a mangiare. È un predatore, un orco alle nostre porte". "Non dobbiamo essere ingenui, e lo dico con immenso rispetto per il popolo russo", precisa Macron, secondo cui "il presidente Putin ha raramente mantenuto le sue promesse". "Non dico che la Francia verrà attaccata domani - conclude - ma è una minaccia per gli europei".
Starmer: "Compiuti passi concereti"
"Abbiamo compiuto progressi concreti", ha detto il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer al termine del vertice a Washington. "L'incontro è stato positivo e costruttivo e si è percepito un vero senso di unità tra i leader europei presenti", ha aggiunto Starmer, "abbiamo ottenuto due risultati concreti. Il primo, sulla questione delle garanzie di sicurezza, è stato l'accordo secondo cui la coalizione dei paesi disponibili - ovvero 30 paesi che già collaborano sulle garanzie di sicurezza - lavorerà ora con gli Stati Uniti per coordinare tali garanzie, e abbiamo già incaricato i nostri team di svolgere ulteriori lavori dettagliati al riguardo. Questo è davvero importante per la sicurezza in Ucraina, per la sicurezza in Europa e per la sicurezza nel Regno Unito".
Ipotesi Ginevra come sede per l'incontro Putin-Zelensky
"Abbiamo deciso di avere un incontro bilaterale tra i due presidenti, poi un incontro trilaterale (con Donald Trump, ndr), e infine un incontro multilaterale in cui gli europei devono essere al tavolo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron intervistato dall'emittente Tf1-Lci, commentando il futuro incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Un incontro del genere potrebbe aver luogo "in Europa ", ha aggiunto Macron, "è più di un'ipotesi, è la volontà collettiva". Il presidente francese ha aggiunto che si terrà in "un Paese neutrale", "forse la Svizzera, mi rivolgo a Ginevra", precisa, "o un altro Paese: l'ultima volta che ci sono stati colloqui bilaterali, è stato a Istanbul (Turchia)".
Meloni: "Inizia una nuova fase, restiamo uniti"
"Oggi inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo". Lo ha detto la premier italiana Giorgia Meloni durante il meeting con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e altri leader alla Casa Bianca. "Discuteremo di garanzie per fare in modo che non succeda mai più", ha aggiunto la presidente del Consiglio. "Puoi contare sull'Italia e supporteremo tutti i tuoi sforzi verso la pace", ha detto rivolgendosi a Trump. "Grazie a lei, grazie alla forza dell'esercito ucraino, ora la pace giusta la raggiungiamo con l'unità, la raggiungiamo insieme, uniti e potere contare sull'Italia. Oggi - ha affermato la premier - parliamo delle garanzie di sicurezza che rappresentano un prerequisito per ogni tipo di pace. C'é la proposta di utilizzare una sorta di articolo 5 della Nato, siamo contenti di contribuire alle proposte di pace" e continueremo a farlo, ha concluso Meloni