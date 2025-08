Ucraina, pioggia di missili su Kiev: almeno 28 morti e 159 feriti. E Trump manda Witkoff a Mosca

Un devastante attacco notturno ha colpito la capitale ucraina, Kiev, causando almeno 28 vittime e 159 feriti, in quello che viene descritto come uno degli assalti russi più gravi delle ultime settimane. L’offensiva, condotta con una combinazione di missili e droni, ha seminato distruzione in diverse aree della città, provocando la morte di tre bambini e il ferimento di altri dodici, secondo quanto riferito da Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale.

Tkachenko ha confermato che i timori iniziali riguardo a persone intrappolate sotto le macerie si sono purtroppo concretizzati. Tra le vittime anche il tenente di polizia Liliia Stepanchuk, in servizio dal 2017, il cui corpo è stato estratto dalle macerie nel distretto di Sviatoshynsky. Tre poliziotti sono rimasti feriti. Attualmente, 30 persone – tra cui cinque minori – sono ancora ricoverate in ospedale. Il sindaco Vitali Klitschko ha sottolineato che si tratta del più alto numero di bambini feriti a Kiev dall’inizio dell’invasione su larga scala.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la notte le forze russe avrebbero lanciato oltre 300 droni e otto missili contro diverse aree del Paese, con Kiev come uno degli obiettivi principali. In segno di lutto, per la giornata odierna è stato decretato il blocco di tutti gli eventi ricreativi nella capitale, dove le bandiere comunali sono esposte a mezz’asta.

L’attacco arriva in un momento di crescente tensione internazionale. Poche ore fa, il presidente statunitense Donald Trump ha ribadito il suo ultimatum alla Russia, minacciando l’introduzione di nuovi dazi entro dieci giorni se il Cremlino non metterà fine al conflitto. Trump ha inoltre reso noto che il suo inviato, Steve Witkoff, si recherà presto a Mosca dopo una tappa in Israele, sottolineando la serietà dell’iniziativa diplomatica americana. Il presidente Usa ha dichiarato che le azioni della Russia in Ucraina sono "disgustose. Penso che sia disgustoso quello che stanno facendo. Penso che sia disgustoso", ha detto Trump ai giornalisti. "Applicheremo sanzioni. Non so se le sanzioni lo infastidiscano", riferendosi al suo omologo russo Vladimir Putin. Trump vorrebbe raggiungere un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina entro la prossima settimana, ovvero entro l'8 agosto. Lo ha dichiarato l'alto diplomatico statunitense John Kelley al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Gli Stati Uniti sono pronti ad attuare misure aggiuntive per garantire la pace", ha affermato.

Nel frattempo, anche la regione di Zaporizhzhia continua a essere bersaglio dei bombardamenti russi. Secondo quanto riferito dal governatore regionale Ivan Fedorov, un attacco contro abitazioni civili ha causato la morte di un uomo di 63 anni a Veselianka, mentre altri tre – un uomo di 65 anni, una donna di 36 e una di 77 – sono rimasti feriti in diverse località della regione. Le vittime stanno ricevendo assistenza medica, ha aggiunto Fedorov tramite un aggiornamento pubblicato su Telegram.

"Gli attacchi russi alle città ucraine sono disumani e mirano a uccidere i civili. Le bandiere sono a mezz'asta per commemorare le vittime".

Lo ha scritto su X l'Alta rappresentante dell'Ue, sottolineando che "fornire più armi all'Ucraina e imporre sanzioni più severe alla Russia sono il modo più rapido per porre fine alla guerra". "La nostra priorità è fornire rapidamente all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea", ha aggiunto.