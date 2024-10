La base nel deserto e il nome in codice RA-01: svelato il drone segreto di Israele

Ascolta ora 00:00 00:00

Israele starebbe utilizzando un drone segreto denominato RA-01. L’indiscrezione, impossibile da confermare, è emersa in seguito alla divulgazione non autorizzata di alcuni documenti statunitensi riservati della National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), ora pubblicati su tutti i social network. Certo è che il possesso da parte delle Forze di difesa israeliane (Idf) di almeno una flotta di velivoli senza pilota stealth a lungo raggio, sia in grado di raccogliere informazioni che di condurre attacchi, è più che plausibile. Anche perché Tel Aviv può contare su un’industria di droni all’avanguardia, e Uav come il RA-01 sarebbero estremamente utili per colpire obiettivi dislocati in Iran o carpire preziose notizie che possano delineare le mosse di Teheran.

Cosa sappiamo del drone segreto di Israele

Secondo quanto riportato dal sito The War Zone, le Idf avrebbero sviluppato un drone segreto che ospiterebbero nella base di Ramon, nel deserto del Negev. Alcune immagini satellitari citate dai suddetti documenti si concentrano su un paio di strutture protette situate nel settore nord-est del sito militare israeliano. Potrebbero entrambe essere costruite per accogliere un mezzo particolare, presumibilmente il drone RA-01.

Per quanto riguarda il RA-01, nei file condivisi sui social non ci sono dettagli sul suo design o sulle sue capacità, o sulle dimensioni della flotta. Non sappiamo neppure quale significato possa avere la nomenclatura RA-01 (RA potrebbe implicare una capacità di ricognizione e attacco). La sua struttura di base è anche in linea con le designazioni alfanumeriche che Israel Aircraft Industries (IAI) ha utilizzato in passato per i progetti di velivoli senza pilota.

In passato, Israele aveva comunque sviluppato un progetto di un nuovo drone per missioni complesse, capace di restare operativo per quasi un giorno intero, e dotato di caratteristiche che lo rendono invisibile ai radar. Ancor prima lo Stato ebraico aveva sfornato mezzi innovativi e letali dal punto di vista strategico-militare. Inoltre, se le notizie sul RA-01 si trovano in alcuni report americani, è lecito supporre che il velivolo in questione possa esser già stato utilizzato da Tel Aviv in una o più missioni in Medio Oriente.

I documenti riservati e la base israeliana

In ogni caso, i documenti che parlano del RA-01 potrebbero coincidere con semplice disinformazione o contenere informazioni imprecise di proposito, quindi non è possibile confermare la loro autenticità. Scendendo nei dettagli, i paper si concentrano su alcune osservazioni risalenti al 15-16 ottobre in merito ad un'esercitazione di grandi dimensioni dell'aeronautica militare israeliana (Iaf), considerata parte dei preparativi per il bombardamento di missili balistici dell'Iran avvenuta all'inizio del mese.

Oltre a parlare di RA-01, nei documenti è presente una discussione sulle capacità di missili balistici di Israele, tra cui Rocks e il Golden Horizon, che sono stati impiegati in precedenti attacchi di rappresaglia israeliani contro l'Iran. Si parla anche dell'arsenale nucleare di Tel Aviv, che il Paese non ha mai riconosciuto pubblicamente.

Il rapporto della NGA non dice nemmeno che siano stati effettivamente osservati RA-01, ma solo che c'erano segnali che stessero operando da un'area riservata della base aerea di Ramon. Ramon, che è stata tra gli obiettivi degli attacchi di Teheran ad aprile, ospita principalmente caccia F-16I Sufa ed elicotteri d'attacco AH-64 , ma è stata anche sede di varie unità segrete e specializzate.

Esperti e osservatori hanno già individuato un paio di aree isolate recintate all'estremità nord-orientale di Ramon, con accesso diretto condiviso a una delle due piste della base, che potrebbero ospitare gli RA-01. La nebbia è tuttavia ancora fitta.