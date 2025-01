Lo Yemen ancora nel mirino di Israele, Usa e Regno Unito

Ascolta ora 00:00 00:00

Le forze aeree di Israele, Regno Unito e Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi aerei sullo Yemen per colpire i ribelli Houthi che continuano a tenere in scacco la libera navigazione nel Mar Rosso. Nel mirino dei cacciabombardieri israeliani strutture portuali e una centrale elettrica come risposta al lancio di missili e droni contro lo Stato ebraico.

Secondo quanto si apprende, Israele e i suoi alleati hanno effettuato una serie di nuovi attacchi aerei contro i ribelli Houthi colpendo diversi obiettivi in Yemen. I caccia israeliani avrebbero colpito diversi target localizzati sulla costa occidentale e nell'entroterra del Paese. Decine gli attacchi aerei degli angloamericano che hanno colpito in tutto lo Yemen, nel contesto di quella che alcune testate arabe hanno definito come una "crescente escalation tra gli Houthi e Tel Aviv" nello teatro di scontro allargato della guerra che prosegue a Gaza. Questo nonostante l'avvicinamento tra Israele e Hamas, che nelle ultime settimane sembrano aver trovato le basi un accordo per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Le fonti israeliane hanno affermato che tra gli obiettivi colpiti c'erano "siti infrastrutturali militari nella centrale elettrica di Hezyaz, che funge da fonte energetica centrale" per i ribelli Houthi, affermando che darà la "caccia" ai loro leader per eliminarli. "Gli Houthi sono un rappresentante dell'Iran e servono gli obiettivi terroristici dell'asse iraniano in Medio Oriente", ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha sottolineato come gli Houthi rappresentino non solo un "pericolo per Israele" ma per l'intera regione del Medio Oriente.

Dall'inizio della guerra che si sta combattendo a Gaza tra Idf e Hamas, i ribelli Houthi, armati e sostenuti dall'Iran, hanno lanciato "40 missili terra-terra e circa 320 droni" contro Israele, la maggior parte dei quali intercettati dalle difese antiaeree.

Ciò che continua a richiedere l'intervento di dispositivi di difesa navale schierati nel Mar Rosso, e prevede la distruzione di obiettivi prefissati da parte delle forze aeree britanniche e statunitense, è tuttavia legato agli attacchi che i ribelli continuano a portare con droni, razzi e missili contro i mercantili in transito nelcome azione "destabilizzante" nei confronti degli alleati di Israele.