Android 14: ecco le novità dell'aggiornamento da non perdere

Il 4 ottobre del 2023 Google ha rilasciato la versione stabile di Android 14 e, parallelamente, ha presentato i nuovi prodotti della gamma Pixel.

Le novità introdotte sono diverse e riguardano le prestazioni, l’accessibilità, la privacy e la sicurezza, la produttività e la multimedialità.

Storicamente, Google associa alle versioni di Android il nome di un dessert o di un dolce e, anche questa volta è rimasta fedele a questa nomenclatura. Android 14 si chiama Upside Down Cake, letteralmente “torta rovesciata”, un dolce tipico americano a base di ananas, ciliegie e altra frutta a piacere.

Cominciamo a immergerci tra le novità di Android 14 cominciando dall’efficienza.

Android 14 migliora l’efficienza e le prestazioni

Lo sviluppo di Android 14 è nato per snellire il più possibile i dispositivi sui quali gira. Per ottenere questo risultato Google ha agito soprattutto su quattro fronti:

congelamento delle app nella cache. Questo favorisce di risparmiare risorse perché non vanno a impattare sul processore dello smartphone. Il congelamento è una tecnica grazie alla quale le applicazioni di sistema che non sono usate vengono disattivate, liberando così il sistema (e la batteria) da pesi eccessivi

optimized broadcast, consente di tenere le app congelate più a lungo

avvio rapido, reso possibile proprio dal congelamento delle app nella cache che consente un loro avvio più veloce quando lanciate per essere usate

Android Runtime. Senza entrare troppo negli aspetti tecnici, l’esecuzione del codice di un’app avviene durante l’istallazione e non quando questa viene eseguita. Un escamotage che avvantaggia le prestazioni del dispositivo che, stando alle informazioni rilasciate da Google, si aggirano mediamente attorno al 9,3% di velocità in più.

Nell’ambito dell’efficienza e delle prestazioni rientrano anche la personalizzazione e l’esperienza dell’utente. Android 14 ha introdotto delle nuove animazioni che mostrano anteprime di ciò che accade quando un utente naviga tra le schermate delle applicazioni aperte, affinché sia certo che approderà a quella desiderata.

Accessibilità migliorata

I produttori di smartphone offrono un crescente numero di servizi che favoriscono l’inclusività. Anche in questo caso Android 14 ha agito soprattutto su tre fronti, concentrandosi anche sulle necessità degli sviluppatori e non soltanto degli utenti propriamente detti:

dimensione dei caratteri fino al 200% (contro il 130% delle versioni Android precedenti). A questo si aggiunge un toggle rapido che consente agli utenti di cambiare con maggiore facilità la dimensione dei testi

preferenze linguistiche e API di flessione grammaticale che consentono agli sviluppatori di creare app con supporto multilingue.

Altro capitolo è quello dedicato alla sicurezza.

La sicurezza e la privacy in Android 14

Ogni nuova versione di Android ha migliorato il rapporto tra utenti e privacy. Ora gli utenti vengono avvisati su come le app fanno uso dei rispettivi dati sulla posizione e sull’eventuale condivisione di tali informazioni con applicazioni e servizi di terze parti.

Quando un’app richiede l’accesso ai file multimediali conservati sul dispositivo (come, per esempio, le applicazioni di messaggistica istantanea), l’utente può decidere a quali file concedere l’accesso.

Per aumentare la sicurezza è stato imposto un limite ai kit di sviluppo con i quali è possibile creare applicazioni per Android 14. Questo impone che gli sviluppatori creino applicazioni secondo gli standard di sicurezza più elevati.

Android 14, la produttività e la multimedialità

La produttività è un cantiere aperto, ci saranno altri accorgimenti tecnici che verranno rilasciati con aggiornamenti del sistema operativo e che spaziano dalla gestione delle credenziali fino alle app per la condivisione e la gestione dei processi delle applicazioni.

Sul fronte della multimedialità, Android 14 introduce il supporto alle immagini Ultra HDR, retrocompatibile con il formato JPEG e che verrà adottato sempre di più in futuro come uno degli standard per le fotografie scattate con smartphone.

La tecnologia Lossless USB Audio permetterà una migliore esperienza d’ascolto tramite auricolari con il cavo.

Non di meno, Android 14 si sposa anche con i tablet o con i dispositivi dotati di display più grandi, con riferimento soprattutto agli smartphone pieghevoli.

Gli smartphone compatibili con Android 14

I Google Pixel sono compatibili a partire dalla linea 4a 5G. Ci sono i telefoni non Google e le logiche cambiano a seconda del produttore. Samsung Galaxy, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo e Xiaomi hanno annunciato che l’aggiornamento ad Android 14 sarà distribuito per gli smartphone più recenti anche se non sono state ancora annunciate date.

Quando gli update saranno disponibili, gli utenti riceveranno una notifica per procedere all’aggiornamento.

Considerando i vantaggi che Android 14 introduce, soprattutto per la privacy e le prestazioni, vale la pena installarlo senza remore sugli smartphone per i quali verrà reso disponibile.