Android, una importante funzione dei Pixel 9 presto disponibile per tutti

Gli sviluppatori di Google sono al lavoro per implementare su tutti i dispositivi elettronici dotati di Android un'importante funzione che consentirà di rendere molto più agevole il cambio del proprio cellulare con uno nuovo. L'opzione, per ora disponibile esclusivamente sui Pixel 9 immessi sul mercato la scorsa estate, permette di effettuare il backup dei dati del proprio smartphone su un secondo telefono anche successivamente alla configurazione iniziale.

Chiaro che l'obiettivo principale sia quello di rendere meno traumatico questo passaggio anche per chi dovesse decidere di abbandonare iOS per approdare ad Android: cambiare uno smartphone, infatti, peggio ancora quando si fa il salto verso un diverso sistema operativo, può essere complicato e il rischio di perdita di impostazioni, informazioni e file è generalmente molto elevato.

Per svolgere questa operazione è molto utile Android Switch, un'app studiata per rendere più intuitiva e rapida possibile questa fase di trasferimento: l'utente può configurare il nuovo smartphone importando tutti i suoi contatti, le chat, il calendario o le impostazioni personali di base, come il blocco dello schermo o i dati di accesso della rete Wi-Fi. Non solo, dato che grazie a delle modifiche apportate di recente dal team di sviluppo di Google, il trasferimento di queste informazioni è nettamente più rapido rispetto allo scorso anno e, utilizzando il cavo come strumento di passaggio, si possono velocizzare le operazioni addirittura del 40%.

Il grande successo riscontrato dall'applicazione ha spinto il colosso di Mountain View a dotare i Pixel 9 di questa nuova funzione "Backup-Copia Dati" direttamente all'interno delle impostazioni di Android, ampliandone le potenzialità: l'utente può anche scegliere di trasferire dati e informazioni anche in un secondo momento, per cui pure dopo aver completato la configurazione iniziale dello smartphone.

Tra le altre novità in rampa di lancio, per gli utenti che vogliano aggiornare un dispositivo Android, c'è anche un'opzione che permetterà di provvedere al trasferimento esclusivo dei dati presenti sul dispositivo elettronico, escludendo pertanto gli altri salvati sul Cloud.

All'orizzonte c'è anche un'altra novità studiata per agevolare la comunicazione tra dispositivi elettronici dotati di iOS e quelli con installato Android: grazie all'adozione del protocollo "Rich Communication Services" da parte di Apple, lo scambio di file multimediali in alta risoluzione, la reazione ai messaggi con le emoji e la gestione di chat di gruppo sarà più semplice a prescindere dall'OS usato dai contatti con cui si vuole interagire.