Per Apple è già tempo di Back To School. I trucchi (e le offerte) per arrivare preparati a settembre

Apple, ancora una volta, è al fianco degli studenti. Anche quest'anno l'azienda di Cupertino ha lanciato Back To School, la promozione che consente ai giovani universitari di acquistare i suoi prodotti usufruendo di ottimi sconti e facilitazioni. Questa promozione si aggiunge a un'altra disponibile durante tutto l'anno: Apple Education. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come funziona Apple Back To School

Apple Back To School è una promozione a tempo, durerà infatti dal 3 luglio fino al 21 ottobre. In questo lasso di tempo gli studenti universitari, i loro genitori, i docenti e il personale degli istituti di ogni ordine e grado possono usufruire di alcune interessanti promozioni.

La prima permette di ricevere una carta regalo da € 90 con l’acquisto di un iPad, o una carta regalo da € 140 con l’acquisto di un Mac. Mentre la seconda consente agli studenti di risparmiare il 20% su AppleCare+ e approfittare di un mese gratis di Apple Music e Apple TV+.

Apple: quali sono i migliori prodotti per studiare

Avete deciso di sfruttare di sfruttare Apple Back To School e acquistare un nuovo dispositivo che vi assista nello studio quotidiano? Ecco allora quanto potreste dover spendere, sfruttando anche lo sconto garantito da Apple Education (i cui dettagli possono essere trovati nell'apposita sezione del sito aziendale):

MacBook Air 13" con chip M3, a partire da €1.349 (e da €1.249 per il settore Education)

per il settore Education) MacBook Air 15" con chip M3, a partire da €1.649 (e da €1.519 per il settore Education)

per il settore Education) iPad Air 11", a partire da €719 (e da €659 per il settore Education)

per il settore Education) iPad Air 13", a partire da €969 (e da €909 per il settore Education)

per il settore Education) Apple Pencil Pro, disponibile a €149 (e a €139 per il settore Education)

Se quindi, per esempio, decidete di acquistare un iPad e quindi vi aggiudicate una delle carte regalo, potete sfruttarla per avere uno sconto sulla Apple Pencil Pro. Oppure, in alternativa, se avete necessità di acquistare più di un dispositivo, potete comprare un Mac e sfruttare la carta regalo per avere una riduzione sul prezzo del iPad.

Alcuni consigli per sfruttare i prodotti Apple per lo studio

Una volta acquistati i nuovi dispositivi con l'offerta Back To School, è il momento di imparare a utilizzarli al meglio per massimizzare la propria produttività. Per chi lo desidera, Apple, oltre a fornire alcuni pratici consigli che vi riportiamo di seguito, organizza anche alcune giornate con l'obiettivo di aiutare i suoi clienti a scoprire tutte le funzioni dei propri dispositivi. Per scoprirle potete cercare "Today at Apple" sul sito dell'azienda e controllare dove si trova l'evento più vicino a voi.

Tra i consigli forniti da Apple per aumentare la propria produttività c'è, per esempio, quello di utilizzare i promemoria basati sulla posizione. Questi possono essere molto utili per organizzare le giornate a casa e all’università. Inoltre, è possibile anche sfruttare l’app Promemoria per ricordare ai propri colleghi le scadenze dei lavori di gruppo e i vari obiettivi da raggiungere.

Quando invece si vuole maggiore concentrazione, Apple suggerisce di sfruttare Full Immersion, una funzione che consente di dare priorità a quello che si sta facendo in un determinato momento.

Più precisamente, permette di silenziare temporaneamente tutte le notifiche, o scegliere quali si vuole ricevere e quali no. Si può anche personalizzare la schermata Home per mostrare solo le app relative a una determinata full immersion.