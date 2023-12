Microsoft Copilot, ecco come creare una canzone con l'intelligenza artificiale

Creare una canzone con Microsoft Copilot in pochi secondi è possibile, anche se non si è mai suonato uno strumento musicale in tutta la propria vita. Il chatbot di Microsoft, potenziato grazie alla collaborazione con OpenAI, l'azienda creatrice di ChatGPT, infatti, mette a disposizione gratuitamente e senza limiti un plug-in, Suno AI, che con poche indicazioni riesce a creare una canzone completa.

Come creare una canzone con Microsoft Copilot

Creare una canzone con Microsoft Copilot è semplice e richiede soltanto pochi passaggi. Innanzitutto è necessario recarsi sul sito del chatbot e accedervi. Naturalmente, se l'utente non dispone di un account deve crearne uno.

Una volta effettuato l'accesso, l'utente deve aprire il menù a tendina dei plug-in che si trova in alto a destra e, se non si è già fatto in precedenza, attivare Suno AI. Completato anche questo passaggio, è il momento di recarsi nella barra deputata alla scrittura e inserire le indicazioni.

Una volta immessi i dettagli, come per esempio "realizza una canzone pop che parla d'amore", il chatbot risponderà con un messaggio di questo genere: "sto usando un tool interno che si chiama Suno, che è in grado di generare canzoni su vari argomenti. Ti farò sapere quando la tua canzone sarà pronta. Per favore, abbi pazienza." A questo punto è necessario soltanto aspettare circa un minuto e la canzone potrà essere riprodotta premendo su "Ascolta".

Come creare una canzone con Suno AI

Suno AI è uno software che sfrutta l'intelligenza artificiale per creare canzoni. Non è disponibile soltanto come plug-in di Microsoft Copilot, ma anche come software a sé stante. È gratuito e funziona molto bene. Provarlo è gratis, ma per farlo è obbligatorio accedere al sito (https://app.suno.ai) e iscriversi. Dopo un certo numero di usi, diventa a pagamento.

La procedura per utilizzarlo è molto semplice: una volta effettuato l'accesso, è necessario andare nella sezione "Create" che si trova in alto a sinistra e inserire le caratteristiche della canzone desiderata all'interno dell'apposito spazio denominato "Song description". Rispetto alla versione disponibile su Copilot in versione plug-in, in questo caso è anche possibile suggerire al software le parole da utilizzare attivando la funzione "Custome mode".

Dopo aver inserito tutti i particolari è sufficiente premere invio e aspettare che il sistema carichi le canzoni. Per ascoltarle, quando sono pronte, bisogna soltanto premere "Play" e godersi il risultato. Tutte le canzoni create da un utente possono essere ascoltate nella sezione "Library" presente nel menù di sinistra.