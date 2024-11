Fotocamera, mail e "Find me": ecco tutte le novità dell'aggiornamento per iPhone iOs 18.2

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è grande attesa per la release di iOS 18.2, che dovrebbe essere messa a disposizione di tutti all'inizio del prossimo mese di dicembre: nel frattempo Apple ha diffuso la seconda versione beta del sistema operativo, ora nelle mani degli sviluppatori.

Grazie alle informazioni circolate su di essa, quindi, è possibile avere un'anteprima delle nuove funzionalità in rampa di lancio, tenendo presente che quelle basate sull'intelligenza artificiale di Apple intelligence, che hanno debuttato con la prima beta, arriveranno in Italia e in lingua italiana non prima della primavera del 2025. Oltre all'iOS 18.2, il colosso di Cupertino ha fornito agli sviluppatori anche la beta 2 di macOS Sequoia 15.2.

Come detto, in sostanza, le novità del sistema operativo che debutterà sui modelli di iPhone compatibili arrivano in eredità dalla prima versione beta, a partire da quella prevista per il tasto della fotocamera, attraverso il quale si potranno bloccare le impostazioni di messa a fuoco automatica ed esposizione. Grazie a questa opzione, raggiungibile tramite il percorso Impostazioni - Fotocamera - Controllo Fotocamera, sarà sufficiente operare praticando una leggera pressione sul pulsante Camera Control: l'utente avrà anche la possibilità di modulare la velocità di esecuzione del doppio click per ridurre la sensibilità del comando.

Per quanto concerne la app "Find Me" ("Dov'è"), grazie ad essa sarà possibile condividere la posizione di un AirTag con un altro utente o addirittura con una compagnia aerea, rendendo pressoché impossibile, ad esempio, lo smarrimento di un bagaglio durante un viaggio. Questa funzionalità crea un link temporaneo della durata di 7 giorni nell’app Find Me del destinatario oppure in una generica pagina web con mappa, tramite il quale seguire la localizzazione dell'oggetto, e permette all'utente Apple di inserire dei dati come l'indirizzo e-mail o il numero di cellulare che, unitamente all'AirTag, rendono più agevole la fase di riconsegna.

Per quanto concerne la gestione della app Mail, invece, sarà selezionabile l'opzione per visualizzare solo le notifiche di messaggi non letti all'interno della categoria "Primary". Tra le altre novità anche una relativa al perfezionamento della visualizzazione delle icone in modalità scura, che staccano meglio su uno sfondo nero intenso. Uno dei miglioramenti più attesi è quello relativo alla batteria, che grazie ad iOS 18.2 vedrà incrementare la propria autonomia e ridurre il surriscaldamento causato dal cellulare. Sarà inoltre possibile sottoscrivere l'abbonamento a ChatGPT Plus, a 19,99 euro al mese, direttamente dalle impostazioni del sistema operativo,

Come anticipato, laddove già disponibili le funzioni basate su Apple

, si avrà la possibilità di creare emoji personalizzate con Genmoji, produrre immagini in stile cartoon con Image Playground o trasformare un disegno stilizzato in uno realistico attraverso Image Wand.