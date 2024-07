iPhone e iPad, nuovo aggiornamento Apple iOS 17.6. Ecco cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore per milioni di utenti Apple in tutto il mondo è possibile aggiornare i propri iPhone e iPad con il nuovo iOS 17.6 disponibile per tutti i dispositivi dall'iPhone XS ai successivi e per gli iPad Pro 13 pollici, iPad Pro 12,9 pollici di seconda generazione e quelli successivi oltre ai iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro 11 pollici di prima generazione e successivi.

A cosa serve l'aggiornamento

Come spesso capita in questi casi, Cupertino non fa sapere nel dettaglio le reali motivazioni che quasi sempre coincidono con risoluzione di bug e sicurezza. " Questo aggiornamento include importanti risoluzione di problemi e miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti ", recita la nota prima di poter fare il download. Sul sito ufficiale, la Apple ha spiegato che " per la protezione dei nostri clienti, Apple non divulga, discute o conferma problemi di sicurezza finché non è stata condotta un'indagine e non sono disponibili patch o release" .

Cosa cambia

Di sicuro, come detto, sono stati corretti gli eventuali bug, la sicurezza dei dispositivi è maggiore ma soprattutto c'è la novità della funzione Recupera che è stata idealizzata per gli appassionati di vari sport. Lo fa sapere ispazio.net che spiega nel dettaglio che si tratta di una migliorìa che consente di poter rivedere le immagini più importanti di una qualsiasi gara sportiva in diretta: se ci si collega tardi e si vuole riavvolgere quel tipo di incontro, la nuova funzione dà la possibilità di vedere alcuni clip con le fasi salienti che si sono svolte in precedenza.

Gli esperti fanno sapere che i momenti più importanti saranno accessibili anche successivamente grazie alle opzioni contenute nel lettore video. Per il momento, però, la funzione è attiva per gli abbonati alla Major League Soccer (Mls) americana ma Apple ha intenzione di estenderla anche ad altri sport nell'immediato futuro.

Come fare l'aggiornamento

Per poter aggiornare i propri dispositivi a iOS 17.6 bisognerà cliccare sulle Impostazioni, poi Generali e cliccare sull'apposita opzione Aggiornamento software: a quel punto il processo avverrà in automatico e si concluderà con lo spegnimento dei dispositivi per qualche minuto dove apparirà il classico schermo nero con al centro la Mela e la stringa che segnala a che punto si trova l'aggiornamento. iOS 17.

6 potrebbe essere l'ultimo prima del debutto ufficiale di iOS 18 atteso per il mese die oggi disponibile soltanto per i beta tester ma potrebbe essere preceduto anche da un ulteriore aggiornamento iOS 17.7 nelle prossime settimane.