Made by Google 2024: Pixel 9, Pixel Watch 3 e molto altro. Tutte le novità annunciate da Big G

Anche quest’anno Google ci è riuscita: “Made by Google”, l’evento annuale durante il quale l’azienda presenta le principali novità, non ha deluso le aspettative. A stupire non sono stati solamente i nuovi prodotti annunciati e presto disponibili sul mercato, ma anche l’organizzazione dell’evento stesso.

Big G, infatti, ha sia deciso di anticipare l’evento di un paio di mesi (nel 2022 si era tenuto ad ottobre), sia di organizzare due eventi separati: un keynote, durante il quale si è svolta la presentazione dei prodotti vera e propria, e un “after party”, una festa alla quale hanno partecipato importanti performer internazionali. Entrambi sono stati trasmessi live su YouTube da Mountain View.

Già prima dell’evento del 13 agosto, comunque, gli esperti avevano lasciato trapelare numerosi rumor, specialmente circa i nuovi Pixel. Durante la presentazione questi sono stati ampiamente confermati, sono stati infatti annunciati i nuovi Pixel 9, il Pixel Watch 3 e le Pixel Buds Pro 2. Di seguito vi forniamo le loro caratteristiche principali.

Made by Google 2024: annunciati i nuovi Google Pixel 9

I nuovi Pixel 9 sono ufficialmente realtà. Google, infatti, durante il Keynote dell'evento del 13 agosto li ha annunciati, spiegando che si tratterà di dispositivi rivoluzionari. A renderli unici sarà la grande protagonista dei nostri tempi: l'intelligenza artificiale. Gli smartphone in arrivo sul mercato, in particolare, saranno 4: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Vediamo le loro principali caratteristiche:

Il Pixel 9 sarà dotato di un display con tecnologia OLED da 6,3'' e risoluzione 1080x2424 pixel. Il processore, invece, sarà il nuovo Tensor G4 realizzato per migliorare sensibilmente le prestazioni del dispositivo, mentre il Titan M2 sarà quello di sicurezza per tutti i dispositivi. Internamente, il Pixel 9 potrà contare su 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione, a seconda delle esigenze di chi lo acquista.

Potrà inoltre ospitare due Sim, una nano e una eSim. Il sistema operativo sarà Android 14 e, ovviamnente, supporterà il 5G. Per quanto riguarda le fotocamere, quella anteriore sarà da 10,5 MP, mentre quelle posteriori saranno da 50 MP, la principale, e da 48 MP la ultragrandangolare. Questo brillante comparto fotografico permetterà di realizzare video fino in 4K, mentre sui dispositivi Pro fino a 8K. La batteria, infine, è da 4.700 mAh, quindi piuttosto resistente, e si ricarica molto rapidamente: il 55% in soli 30 minuti.

Il Pixel 9 Pro ha alcune cose in comune con il modello precedente, ma a farla da padrone sono le differenze. Alcuni esempi pratici sono il design, più squadrato nei modelli di alta gamma, e la memoria: la RAM è da 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione arriva fino a 1 TB. Ma non solo: ad essere più potente è anche il comparto fotografico: su questo smartphone la fotocamera anteriore è da ben 42 MP e nella parte posteriore ne ha una in più, da ben 48 MP.

Il Pixel 9 Pro XL mette a disposizione di chi lo acquista pressoché le stesse caratteristiche del modello precedente ma con delle dimensioni certamente più generose: il display, in questo caso, infatti, misura ben 6,8'' e ha un peso superiore: 199g ( Pixel 9 e 9 Pro) contro i 221g di questo. La batteria su questo dispositivo, infine, è più potente del modello precedente, è infatti da 5.060 mAh (contro 4.700 mAh), il che permette una ricarica del 70% in soli 30 minuti.

E' infine necessario fare un discorso a parte per il Pixel 9 Pro Fold. Questo smartphone, infatti, pur avendo delle caratteristiche in comune con gli altri smartphone della famiglia, è molto diverso. Partiamo dallo schermo: essendo uno smartphone "fold", che cioè si apre "come un libro" (pur rimanendo molto sottile), i display quindi sono molto grandi. Per essere precisi, il display interno di tipo OLED da 8" e risoluzione da 2076x2152 pixel, mentre quello all'esterno è un OLED da 6,3'' con risoluzione da 1080x2424 pixel.

Inoltre, a destare particolare interesse degli appassionati di questo tipo di smartphone è il comparto fotografico: presenta due fotocamere anteriori, entrambe da 10 MP, e quattro posteriori: la principale da 48 MP, la ultra-grandangolare da 10,5 MP, un'altra da 10,8 MP e una in grado di realizzare video di qualità fino a 4K. La batteria, che si ricarica molto velocemente, è da 4.650 mAh.

I Pixel 9 sono preordinabili dal 13 agosto e costeranno rispettivamente:

Pixel 9: 899€ (128 GB) o 999€ (256 GB);

Pixel 9 Pro: 1.099€ (128 GB), 1.199€ (256 GB) e 1.329€ (512 GB);

Pixel 9 Pro XL: 1.199€ (128 GB), 1.299€ (256 GB) e 1.429 (512 GB);

Pixel 9 Pro Fold (non disponibile in Italia): 1.899€ (256 GB) 2.029 (512 GB).

le spedizioni inizieranno il 22 agosto. I colori disponibili, per il momento, sono: nero ossidiana, grigio creta, verde matcha e rosa peonia per il Pixel 9 e nero ossidiana, grigio creta, grigio verde e rosa quarzo per il Pro e il Pro XL.

Tutti i modelli avranno a disposizione Gemini Nano, l'intelligenza artificiale di Google realizzata appositamente per potenziare gli smartphone e rendere la loro fruizione ancora più intelligente. Questa, adesso, potrà essere utilizzata anche mentre si usa un'altra app in contemporanea, facendo delle domande contestuali a ciò che si sta visualizzando sullo schermo.

I modelli Pro, inoltre, potranno usufruire gratuitamente di un anno di Gemini Advanced, l'intelligenza artificiale più potente di Google. Questo permetterà di accedere a una delle novità più interessanti presentate durante l'evento: Gemini Live, un chatbot in grado di dialogare in tempo reale con l'utente e in maniera totalmente naturale.

Ma le novità chiaramente non finiscono qui: grazie al lavoro svolto da Google su Gemini, adesso l'intelligenza artificiale dell'azienda è in grado di aiutare ancora di più gli utenti. Per esempio, grazie alla funzione di editing fotografico "Aggiungimi", è possibile aggiungersi alle foto dopo averle scattate. Oppure, se necessario, gli utenti possono sfruttare questa potente tecnologia per modificare le foto che presentano delle imperfezioni. E' stata infine molto migliorata la "modalità notte", permettendo così di fare foto e video più belli al buio.

Made By Google, smartphone ma non solo: arrivano anche il Pixel Watch 3 e le Pixel Buds Pro 2

Al Made By Google non sono stati presentati solamente dei potenti smartphone, ma anche dei nuovi accessori, ossia il Pixel Watch 3 e le Pixel Buds Pro 2. Il primo è disponibile in due variabili: una da 41'' e una da 45''. A differenziarli non è solamente la dimensione, ma anche la potenza della batteria: il primo infatti può contare su quella da 307 mAh, mentre il secondo da 420 mAh. Nonostante questa differenza, l'autonomia dichiarata dalla casa madre è la stessa: 24 ore di utilizzo e 36 in stand-by. Per quanto riguarda il display, questo può arrivare alla luminosità di 2.000 nit.

Per entrambi, inoltre, la memoria interna è piuttosto capiente 32 GB, mentre la RAM è di 2 GB. Questo smartwatch è particolarmente consigliato a coloro che praticano sport attivamente: è infatti in grado di monitorare l'andamento dell'allenamento con precisione e di segnalare eventuali irregolarità dell'utente.

Grazie all'app collegata al dispositivo e scaricabile sullo smartphone, inoltre, è possibile tenere sotto controllo la qualità del proprio sonno e i progressi compiuti durante gli sforzi. Infine, è stata molto migliorata l'usabilità del dispositivo: adesso è possibile tenere d'occhio le mappe, il proprio Google Nest, oppure utilzzare il proprio wallet. All'acquisto del nuovo Pixel Watch 3, gli acquirenti hanno accesso a 6 mesi gratuiti di Fitbit Premium per monitorare i propri allenamenti e chiedere pareri a coach esperti, dopodiché il servizio diventa a pagamento.

Per quanto riguarda le nuove Pixel Buds Pro 2, anche in questo caso ci troviamo di fronte a delle interessanti novità. La prima che è necessario sottolineare è che al loro interno batte un chip nuovo: il Tensor A1, che consente loro di offrire una qualità audio estremamente avanzata. Inoltre, grazie ad esso le Buds Pro 2 possono integrarsi perfettamente con Gemini e assistere l'utente senza che esso debba compiere il minimo sforzo, che esso si stia allenando o che stia lavorando. A proposito, grazie al loro sistema di cancellazione del rumore, sono ottime anche per lavorare, dal momento che consentono il completo isolamento, addirittura il doppio più efficacie del modello precedente.

Inoltre, non bisogna avere paura di smarrirle, dal momento che grazie al nuovo stabilizzatore interno, sarà sufficiente inserirle nell'orecchio e ruotarle leggermente per fare in modo che l'aderenza all'orecchio aumenti considerevolemente. La loro durata, almeno secondo le stime offerte da Google, è di 12 ore di utilizzo o di 48 ore grazie alla ricarica della custodia. Le ore scendono a 8 e 30 se durante l'utilizzo si attiva la cancellazione del suono.

Pixel Watch 3 sarà disponibile dal 10 settembre e avrà un costo di partenza di 399€ per la versione WiFi da 41mm, mentre quella da 45mm costerà 499€.

In alternativa, si potrà scegliere di acquistare la versione con SIM a(41mm) o a(45mm).

Pixel Buds Pro 2, invece, saranno disponibili dal 26 settembre a 249€.