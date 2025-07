Via mouse e tastiera, ecco come saranno i computer: la rivoluzione portata da Meta

Meta si prepara a rivoluzionare il mondo dei computer. In futuro, infatti, potremmo veder sparire mouse e tastiere, che non saranno più necessari per interagire con il dispositivo. In uno studio pubblicato su Nature, infatti, viene dimostrato come sia possibile impiegare la sEMG, o elettromiografia di superficie, per svolgere tutte quelle operazioni che siamo abituati a compiere utilizzando i sopracitati strumenti. In particolare, si parla dell'elettromiografia di superficie del polso.

"Per diverse generazioni, ci siamo adattati a nuovi modi di interagire con i computer per comunicare, creare e portare a termine le nostre attività. Ma cosa succederebbe se i nostri dispositivi potessero adattarsi a noi, grazie all'apprendimento automatico e all'intelligenza artificiale, con uno schema di controllo meno robotico, più intuitivo e intrinsecamente più umano?" , si domanda Meta in una relazione pubblicata sul proprio sito internet.

La tecnologia sEMG viene comunemente utilizzata per valutare lo stato dell'attività elettrica di muscoli e nervi del polso e della mano, ma non si limita a questo. A quanto pare, infatti, è in grado anche di riconoscere alcuni gesti compiuti da polso e mano, come i movimenti che compiamo quando muoviamo un mouse, ad esempio. Oppure scriviamo su una tastiera. Sfruttando questa capacità, sarebbe quindi possibile usare i computer senza bisogno delle comuni periferiche che siamo abituati a impiegare.

"È un futuro che esploriamo da anni presso Reality Labs. Sulla base delle nostre scoperte, crediamo che l'elettromiografia di superficie (sEMG) al polso sia la chiave per sbloccare il prossimo cambio di paradigma nell'interazione uomo-computer (HCI)" , spiegano gli esperti di Meta.

L'ambizioso progetto, pubblicato come peer reviewed (ossia revisionato da esperti), potrebbe davvero portare una rivoluzione. La sEMG, inoltre, promette di essere una tecnologia fruibile da tutti, anche da persone con diverse capacità e caratteristiche fisiche. Meta ha realizzato un braccialetto/prototipo sEMG collegato a Orion, e sta ancora continuando il suo lavoro di ricerca.

Il bracciale sarà dotato di particolari sensori e, una volta indossato al polso, leggerà i più piccoli movimenti della mano, trasformandoli in comandi digitali e agendo sul computer. Sembra incredibile, ma stiamo andando proprio verso quella direzione. Fra qualche tempo, dunque, è probabile che vedremo sparire sia mouse che tastiera.