Nvidia, che invidia. L'inutile corsa alla potenza grafica

Nvidia, che invidia. È l’ossessione di tutti i player, quanti Fps (fotogrammi per secondo) riesce a elaborare la propria scheda grafica, e la Nvidia è al top (e non solo nelle schede grafiche, sta producendo cose strabilianti anche nel campo dell’AI). Il punto è questa ossessione per i fotogrammi per secondo.

Quando guardate un film, qualsiasi film, lo state vedendo a 25 fotogrammi per secondo, talvolta, massimo, a 30. È una misura che è stata stabilita in base a quanto l’occhio umano riesce a percepire la fluidità del movimento. In realtà non esattamente l’occhio, ma il nostro sistema visivo, composto in parte dall’occhio, che però trasmette i segnali al cervello, e il cervello li elabora e ricostruisce (avete letto bene) ricostruisce quello che vediamo. La nostra sensazione è di vedere esattamente quello che c’è, ma vediamo un mondo virtuale, corrispondente a quello che ci serve per vivere, e per ricostruire questo mondo il cervello impiega un po’ di tempo, e riempie anche i vuoti di visione, i punti ciechi.

Noi vediamo il mondo esterno ricostruito in un modo, un’ape in un altro, per esempio noi non vediamo gli ultravioletti. Se volessimo mettere una scheda grafica con gli ultravioletti, non li vedremo. «Un altro esempio» mi dice Giorgio Vallortiogara, tra i nostri scienziati più internazionali e fighi, «è la frequenza di 50 Hz della corrente alternata che alimenta le lampadine,almeno quelle vecchie a incandescenza: noi non vediamo ficker (sfarfallamento) ma animali e polli sì, per cui negli allevamenti è d’obbligo usare la corrente continua per l’illuminazione».

Così come, noi umani, non vediamo 150 o 300 fotogrammi al secondo.

Per il vostro monitor esistono, per il vostro computer anche, ma il vostro apparato visivo continua a funzionare tra 25 e 30 fps ed è quello che basta, in natura raramente esistono sprechi. Quale funzione evolutiva avrebbe un cervello che processa 300 fotogrammi al secondo? Nessuna. Però non avere una scheda grafica Nvidia crea sconforto nei cervelli dei player, che sono un altro tipo di polli.