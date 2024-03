Spunta il Samsung S24 travestito da Tesla Cybertruck: ecco quanto costa

L’azienda del lusso Caviar si distingue per selezionare alcuni smartphone popolari e per farne oggetti esclusivi per un pubblico tanto ristretto quanto facoltoso. Così, un case per cambiare l’aspetto di un normalissimo Apple Watch può arrivare a costare 1.140 dollari (smartwatch escluso) o una cover per gli auricolari AirPods può costare fino a 3.270 dollari (3.025 euro circa). Quest’anno Caviar si è dedicata al Samsung Galaxy S24 adeguandolo al design del Cybertruck di Tesla.

Il Samsung Galaxy S24 come un Tesla Cybertruck

Ricalca in tutto e per tutto lo smartphone così come esce dagli stabilimenti di Samsung ma ha le linee poco morbide del Cybertruck di Tesla, il pick-up elettrico a 4 porte dalle forme rivoluzionarie. Lo smartphone è prodotto in 99 esemplari ed è interamente in titanio (cosa che giustifica, almeno in parte il costo) e che ne fa un oggetto leggero e indistruttibile. Disponibile nei tagli di memoria di archiviazione da 256 GB, 512 GB e da 1TB, il prezzo va rispettivamente dagli 8.770 dollari ai 9.490 dollari (dagli 8.117 euro agli 8.782 euro circa).

Pagando in criptovalute, però, si può ottenere uno sconto del 15% (uno ribasso che va da 1.315 dollari a 1.423 dollari) e che, grossomodo, equivale al costo del Samsung Galaxy S24 Ultra originale il cui prezzo, a seconda del taglio di RAM e spazio di archiviazione, parte indicativamente dai 1.080 euro.

Le prestazioni dello smartphone sono identiche a quelle del modello originale. Caviar si limita a rivestire i prodotti che rilancia sul mercato senza apportarvi modifiche hardware o software, creando un numero limitato di esemplari e offrendo ai propri clienti la possibilità di scegliere tra diverse personalizzazioni. Ogni anno Caviar si concentra su pochi prodotti rendendoli unici e, non di rado, sollevando qualche polemica.

Il mercato di Caviar

Caviar è un’azienda degli Emirati Arabi Uniti nata nel 2011 e oggi ha un respiro internazionale, operando in 68 mercati e servendo oltre 13.500 clienti alla ricerca del lusso e dell’unicità. Il catalogo è fornito di smartphone e accessori ma anche orologi tradizionali e abbigliamento. Nel corso degli anni Caviar ha rivisto a proprio modo oltre 6.800 articoli per accontentare una domanda tanto contenuta quanto esclusiva che ha mercato soprattutto in Asia ma che attira clienti da ogni parte del mondo.

Nel 2019 ha presentato un iPhone 11 completamente rivestito in oro e dotato di un orologio sulla parte posteriore della scocca il cui prezzo partiva da 70mila dollari (64.800 euro). Nel 2025 il prodotto di punta sarà una versione completamente rivisitata in oro dei Vision Pro, i set per la realtà mista su cui Apple sta investendo molto.

Il prezzo non è ancora noto ma, con ogni probabilità, sarà accessibile a pochi.