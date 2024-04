ThinkPad X1 Fold, Lenovo inizia l'era dei pc pieghevoli

Un laptop che offre prestazioni di tutto rispetto e che vuole cambiare il modo in cui si lavoro. Questo è il Lenovo ThinkPad X1 Fold riassunto con una sola frase.

Un computer portatile pieghevole che vuole ricalcare gli smartphone foldable su cui putano molto i produttori, nonostante occupino attualmente una fetta minima del mercato. Lenovo ha fatto qualcosa in più, proponendo un laptop interamente votato alla sfera professionale, come conferma (tra le altre cose) il prezzo.

Il Lenovo ThinkPad X1 Fold non è il primo pc pieghevole in assoluto, la stessa Lenovo – nel 2020 – ne ha prodotto uno che assomigliava molto a un test solo parzialmente riuscito. È per il primo che dimostra la volontà di migliorare l’usabilità dei computer portatili.

Cosa c’è nel Lenovo ThinkPad X1 Fold

Cominciamo dalla dotazione hardware. Il computer esiste in due differenti versioni, una con un chip Intel i5 1230U di dodicesima generazione e l’altra con a bordo un Intel i7 1250U. Entrambi processori con performance elevate, rispettivamente fino a 4,4 GHz e fino a 4,7 GHz.

Altre differenze tra i due modelli sono il sistema operativo e il taglio del disco fisso: sulla macchina con il chip Intel i5 gira Windows 11 home, su quella Intel i7 Windows 11 Pro. La prima è dotata di un hard disk SSD da 256 GB, la seconda di un SSD da 512 GB. Il taglio della memoria di archiviazione è un problema facilmente risolvibile, a prescindere dal dispositivo, perché il Cloud storage è un’alternativa sicura e quasi obbligatoria, soprattutto per le imprese.

Per il resto la dotazione è identica, ossia 16GB di Ram, una scheda grafica Intel Iris Xe integrata, webcam da 5 Megapixel una batteria a 3 celle ai polimeri di litio da 64 Wh che garantisce l’uso del dispositivo per l’intera giornata senza ricorrere all’alimentatore Usb-C. Unico neo: la Ram è saldata e questo è un problema per l’aggiunta e la sostituzione.

A completare il corredo la Lenovo Precision Pen e una tastiera Bluetooth con lettore di impronte digitali. La connettività include il Wi-Fi 6E e, sui bordi, sono presenti 2 porte Usb-C Thunderbolt e una porta Usb-C 3.2 di seconda generazione.

Il display del Lenovo ThinkPad X1 Fold

La vera rivoluzione è tutta nel display OLED pieghevole da 16,3 pollici nel formato 4:3 che è pensato per l’esecuzione di più applicazioni in tutta comodità. Mentre si lavora su un documento è possibile disporre in modo pratico e ordinato altre finestre come, per esempio, una sessione video (la classica riunione a distanza), un browser per la navigazione web o un qualsiasi altro software.

Lo schermo touch a 600 nit e una frequenza di refresh da 60 Hz è il vero valore aggiunto, al di là della dotazione hardware che posiziona il Lenovo ThinkPad X1 Fold tra i top di gamma, come peraltro suggerisce il prezzo che, a seconda della versione, varia dai 5.029 euro ai 5.269 euro (salvo promozioni).

Le dimensioni sono un altro punto forte del Lenovo ThinkPad X1 Fold: aperto si presenta nel formato 8,6 x 276,2 x 345,7 millimetri e, ripiegato, assume la forma di un libro grazie al formato 17,4 x 176,2 x 276,2 millimetri.

Il laptop è costruito secondo le specifiche MIL-STD-810H, uno standard progettato dal dipartimento della Difesa americano per garantire resistenza alle condizioni ambientali più estreme, alla contaminazione da fluidi e agli urti.