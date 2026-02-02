Tra i Navigli e le Dolomiti cinque cerchi tutti da gustare

Inizia oggi una delle settimane più importanti della storia di Milano, quella che sfocerà nella cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici che la città ospiterà assieme a Cortina. Tutto il mondo arriverà all'interno a bagnare metaforicamente gli scarponi nei Navigli e anche il mondo gastronomico si farà trovare pronto con una serie di menu, di preparazioni e di eventi ad hoc. Vediamone alcuni. Sette, naturalmente.

Quadri Bistrot Per tutta la durata dei Giochi il ristorante guidato dallo chef Riccardo Quadri in via Solferino 48 proporrà un menu molto milanese al prezzo fisso di 60 euro a pranzo e a cena. Dopo un benvenuto dello chef ci sarà un Risotto allo zafferano, il tutto accompagnato da un calice di Champagne. Il locale ha da poco ridefinito gli spazi, rendendoli più eleganti e funzionali: al piano terra il cocktail bar, al piano inferiore la sala ristorante dominata da un grande tavolo imperiale che induce alla socialità.

Casa Airbnb Dal 7 al 22 febbraio 2026, in via Senato, la piattaforma globale per affitti brevi, partner dei Giochi Olimpici e paralimpici apre le porte a host e visitatori. Tra le tante esperienze disponibili ce ne sono molte gastronomiche, come la cena con lo chef tristellato Norbert Niederkofler il 22 febbraio e l'esperienza culinaria valtellinese guidata da Deborah Compagnoni il 20. Programma completo su www.airbnb.it/e/casaairbnb.

The View by Valerio Braschi Piazza del Duomo sarà il cuore simbolico dei Giochi. Al numero 21 si trova il ristorante del giovane e irruente chef romagnolo già vincitore di Masterchef, che propone un'esperienza avventurosa e irriverente, con piatti creativi, talvolta spiazzanti, pensati per chi ama esplorare nuovi orizzonti gastronomici e con un tocco fashion. Ruba il cuore anche la vista sull'interno della Galleria Vittorio Emanuele.

Derby Grill Lo storico ristorante all'interno dell'Hotel de la Ville a Monza propone per i Giochi un menu studiato dallo chef Fabio Silva che è un vero omaggio all'Italia, tra la Lombardia e le Dolomiti. Si chiama "Il territorio, secondo me" ed è dedicato ai territori che ospitano le competizioni. Tra i piatti del percorso spiccano l'Ispirazione di cassoeula, senape, yogurt e ravanello e il Risotto al fieno, trota e pepe rosa. Dal bar il MI-CO, una rivisitazione in chiave alpina e balsamica del Milano-Torino.

Pariani Storica pasticceria di Ferno con molti punti vendita nel Varesotto e nel nord milanese, ha studiato MI·Cortina - Alta Quota, un gelato di latte d'alpeggio delle Dolomiti ampezzane, addolcito da una lieve nota di miele di rododendro d'alta quota e reso cremoso dalla patata di montagna. Poi l'infusione di camomilla selvatica alpina a dare un tocco erbaceo e i microcristalli di acqua dolomitica a simulare la neve.

Procaccini Il cocktail bar del ristorante neostellato dello chef Emin Haziri presenta TORCH, un cocktail inedito che celebra il fuoco olimpico come simbolo di energia e ambizione all'eccellenza. Vodka allo zafferano, ibisco, lime, foam all'arancia per un drink equilibrato e multiforme, tecnicamente impeccabile e contemporaneo, che vuole raccontare un'Italia innovativa e rivolta al futuro.

Cascina Cuccagna Dal 6 al 22 febbraio 2026 l'angolo di campagna nel cuore di Milano (in zona Calvairate-Romana) si trasforma in Rifugio Cuccagna con mostre fotografiche a tema montano, dj set ogni sera per l'aprés-ski,

proposte del bar ristorante ispirate all'atmosfera alpina e varie attività dedicate agli sport invernali. E l'occasione per provare la cucina genuina del ristorante interno, Un Posto a Milano guidato dallo chef Nicola Cavallaro.