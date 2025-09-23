"I politici sono troppo conservatori, il nuovo stadio garantirebbe vantaggi"

"Milano è una delle città più attrattive d'Europa, Milan e Inter sono due delle proprie eccellenze. Ciò nonostante la città sta correndo il rischio di diventare marginale nel panorama calcistico. Non è più in grado di ospitare una finale di Champions, non sarà una delle città candidato ai prossimi Europei 2032. Tutto questo perché si è creato un dibattito politico, dove gli attori principali sono politici di trent'anni fa, molto conservatori, che non conoscono l'innovazione". Lo ha detto Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ospite di Anch'io Sport su Rai Radio 1. "San Siro va rispettato, è stato un contenitore di grandissime emozioni, rappresenta la storia di due club. Ma bisogna guardare avanti: è una struttura fatiscente che ha bisogno di manutenzione continua. Wembley è stato abbattuto e ricostruito, anche qui c'è la stessa esigenza". E poi: "Vorremmo uno stadio vicino a San Siro. Parliamo di investimenti privati, che sono frutto di investimenti dei due club. Porterebbe grandi vantaggi alla città in termini di strutture, occupazione, turismo. Noi oggi in Europa non siamo competitivi: al massimo Milan e Inter hanno incassato 80 milioni circa a testa, mentre in Europa ci sono club che incassano 300 milioni. In Europa, negli ultimi dieci anni, sono stati costruiti 153 nuovi stadi, in Italia ne sono stati appena ristrutturati 3, pari all'1%.

Abbiamo la forte esigenza di avere uno stadio nuovo. Lo vogliamo fare a Milano, perché le due società sono di Milano. Ma se ci fossero difficoltà di questa natura, è evidente che ci guarderemo attorno e andremo a identificare dei siti fuori dal Comune".