"Imma Tataranni", la fiction dello scontento. La protagonista all'autrice: "Non ti devo nulla"

Torna su Raiuno, dal 23 febbraio, la serie «Imma Tataranni - Sostituto procuratore». E la presentazione della fiction Rai, giunta alla quarta stagione, diventa anche l'occasione di una polemica fra l'attrice protagonista, Vanessa Scalera (nella foto) e Mariolina Venezia, l'autrice dei romanzi dedicati a Imma Tataranni (editi da Einaudi), da cui è tratta la serie. «Imma è un personaggio al quale devo molto» ha detto ieri la protagonista, presentando i quattro nuovi episodi. Qualcuno però ha fatto notare all'attrice che, quando è stata ospite al Festival di Sanremo, non ha citato l'autrice dei romanzi nei suoi ringraziamenti. «Io non ho problemi a dire che ho dimenticato il suo nome, me ne scuso - ha detto Scalera - Mariolina ha scritto un personaggio fantastico». Diversa è la posizione della scrittrice: «Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati, forse per questo Vanessa la interpreta così bene, perché mi ha spesso dimenticata. Io amo le donne libere, Vanessa Scalera è una donna libera, un'attrice, non è che sceglie quello che gli altri scrivono». Insomma: «Vanessa è libera di ringraziare chi vuole».

Al che ha replicato l'attrice: «Siccome sono stata messa in mezzo in questa volgare polemica, ricordo perfettamente la prima conferenza stampa di Imma Tataranni e le parole dette a noi attori da Venezia. Ti ho sempre nominata nelle interviste, avendo avuto tu un comportamento malmostoso. Io non ti devo nulla». Comunque, tutta pubblicità per la fiction...