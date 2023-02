A soli 19 anni ha l'Alzheimer: è il paziente più giovane mai registrato

A soli 19 anni è il ragazzo più giovane al mondo affetto dalla malattia di Alzheimer precoce. Lo hanno scoperto un gruppo di neuroscienziati cinesi appurando che si tratta di un caso più unico che raro. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista di settore Journal of Alzheimer's disease e rilanciato dal quotidiano cinese online South China Morning Post.

La malattia di Alzheimer ad esordio precoce

A differenza di quella tipica dell'età senile, la malattia di Alzheimer ad esordio precoce interessa le persone con età inferiore ai 65 anni. Chiaramente rappresenta una percentuale molto bassa di tutti i casi di Alzheimer accertati (la percentuale oscilla tra il 5 e il 10 per cento). Generalmente, i pazienti più giovani presentano delle specifiche mutazioni genetiche (PS, PS2, APP) che sono indicative di una predisposizione alla malattia. Nel caso del 19enne, però, non risultano anomalie. Circostanza che rende l'intera vicenda ancora più singolare.

La storia del 19enne

Tutto è iniziato quando, ancora 17enne, lo studente ha cominciato ad avere difficoltà di concentrazione. L'anno successivo, la situazione è peggiorata: non riusciva più a ricordare cosa fosse successo il giorno precedente e a svolgere con disinvoltura delle semplici attività. Via via, la sua capacità di memoria è diminuita. Non solo non ricordava dove avesse riposto gli oggetti, ad esempio, ma faceva fatica a leggere o a terminare i compiti. Dunque, è stato costretto ad abbandonare gli studi.

Lo studio

Il giovane è stato sottoposto a un test standardizzato della memoria, regolarmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'esame ha evidenziato che le sue capacità menmoniche erano fortemente compromesse. Il 19enne, seguito da un gruppo di scienziati del National Clinical Research Center for Geriatric Disease di Pechino, è stato sottoposto a risonanza magnetica. Dalla risultanze è emersa una ipertrofia dell'ippocamo bilaterale e un ipermetabolismo nel lobo temporale bilaterale. La diagnosi definitiva ha poi fugato ogni dubbio: malattia di Alzheimer ad insorgenza precoce.

"Un caso raro"