Tumori: la mappa degli organi più a rischio bevendo anche solo un bicchiere di alcol

Sappiamo da sempre che un'alimentazione scorretta, nella fattispecie il consumo e l'abuso di alcol, possono provocare patologie importanti fino ai tumori. In tal senso, gli ultimi dati del Cancer Progress Report 2024 dell'Associazione Americana per la ricerca sul cancro (Aacr), spiegano che oltre il 5% di tutti i casi di cancro è causato dal consumo di alcol. Ma non è tutto, perché alcuni organi del nostro organismo sono più a rischio di altri.

Quali tumori si rischiano: la mappa

Nel dettaglio, sono gli scienziati del Cancer Research del Regno Unito a pubblicare una mappa con il rischio tumori causati dall'alcol: si tratta di sette tipologie diverse indicate in quello alla bocca, seno e intestino (due tra i più comuni), esofago, laringe e faringe (per quanto riguarda l'area della gola) e infine il cancro al fegato. Da qui gli studiosi hanno svolto una ricerca anche per comprendere a fondo dopo quanti bicchieri si rischia di andare incontro a patologie importanti e pericolose.

Le categorie più esposte

Le categorie, oltre a uomo-donna con i primi esposti maggiormenti, sono state divise tra bevitori moderati e grandi bevitori: nel primo caso ci si riferisce a quando vengono consumati circa 350 ml di birra ogni settimana, 145 ml di vino e almeno una volta si bene un superalcolico. Ebbene, per la bocca si arriva a rischiare il tumore 1,8 volte di più di chi non beve, 1,4 di rischi maggiori per le corde vocali fino a 1,2 volte in più per l'intestino.

Quando i rischi sono maggiori

I grandi bevitori, invece, stimati in coloro i quali bevono circa 15 (o più) bicchieri contenenti alcol ogni settimana i rischi aumentano in maniera esponenziale visto che la possibilità di cancro alla bocca è cinque volte maggiore così come quello per l'esofago e la gola, fino a 2,6 volte in più per le corde vocali, 1,6 volte in più per il seno e 1,5 per l'intestino. Insomma, si evince chiaramente che il consumo di alcol eccessivo ma anche moderato può causare tumori in varie parti dell'organismo con un nesso di causa-effetto chiaro ed evidente rispetto ai bevitori occasionali o chi non tocca mai l'alcol.

Quali sono le conseguenze

Gli esperti del Cancer Research Uk hanno spiegato che sono molteplici le modalità in cui l'alcol può causare il cancro. Tra i principali:

Danni alle cellule : " Quando beviamo alcol, il nostro corpo lo trasforma in una sostanza chimica, chiamata acetaldeide. L'acetaldeide può danneggiare le nostre cellule e può anche impedire alle cellule di riparare questo danno";

: " Cambiamenti ormonali con aumentati livelli di alcuni ormoni nel nostro corpo tra cui estrogeni e insulina. " Gli ormoni sono messaggeri chimici e livelli più alti di estrogeni e insulina possono far sì che le cellule si dividano più spesso. Ciò aumenta la possibilità che si sviluppi il cancro", spiegano gli scienziati;

con aumentati livelli di alcuni ormoni nel nostro corpo tra cui estrogeni e insulina. " spiegano gli scienziati; Cambiamenti nelle cellule di bocca e gola: con l'alcol viene facilitato l'assorbimento di sostanze chimiche che provocano danni da parte delle cellule presenti in quelle aree del nostro corpo.

Gli esperti, però, rincarano la dose spiegando che in ogni caso l'alcol danneggia

"Non importa se bevi birra, vino o liquori. Tutti i tipi di alcol possono causare il cancro"

l'organismo anche se assunto in piccole quantità.. Puoi consultare l'AACR report 2024 con i dati completi qui