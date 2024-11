Inseguito dai carabinieri, 19enne si schianta in moto e muore

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla vista dei carabinieri sono fuggiti in moto a tutta velocità. Ma dopo un lungo inseguimento lo scooter è finito contro un muro e il passeggero, un 19enne, ha perso la vita.

Nella notte di sabato, intorno alle 3, una pattuglia ha incontrato in via Farini uno scooter che viaggiava contromano. In sella due giovani, un tunisino di 22 anni che guidava e un 19enne egiziano dietro di lui. Sono poi risultati entrambi con precedenti penali e tra l'altro il 22enne è risultato essere senza patente. Appena hanno visto i carabinieri, i ragazzi sono scappati senza un apparente motivo verso la periferia. È quindi partito l'inseguimento, che è durato alcuni chilometri, fino a via Ripamonti.

All'altezza dell'angolo con via Quaranta il ragazzo algerino avrebbe perso il controllo del grosso scooter e il passeggero è stato sbalzato via. Il 19enne è atterrato violentemente, sbattendo la testa contro un muretto. Per lui non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato d'urgenza al Policlinico, ma le sue condizioni erano disperate ed è morto. La vittima si chiamava Ramy Elgaml. Anche l'amico è rimasto ferito, non in modo grave. È stato portato al pronto soccorso del San Carlo. Feriti pure, non gravemente, due militari di 37 e 38 anni, accompagnati al Fatebenefratelli. Addosso al motociclista sono stati trovati circa mille euro in contanti, una catenina in oro spezzata, un coltello a serramanico e una bomboletta di spray al peperoncino. Rischia, tra l'altro, l'accusa di omicidio stradale. Ieri alle 18 un secondo fatto collegato al primo. Più di 200 persone, amici e conoscenti di Elgaml, si sono riunite in via Ripamonti per ricordarlo. Hanno portato fiori e fumogeni. C'è stato anche un incidente, in cui sono state investite quattro persone, giovani fra gli 11 e i 19 anni.

Quando la polizia è arrivata sul posto, gli agenti si sono accorti che una cinquantina di persone stava inseguendo una macchina. L'auto, quella dell'incidente, è stata fermata dagli agenti. I feriti, non gravi, sono tre.