2 Giugno, la parata. Mattarella: "Impegno collettivo per tutela valori carta". Meloni: "80 anni di libertà e partecipazione"

80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana:le celebrazioni oggi a Roma. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio plaude agli investimenti dell'Italia per la difesa e all'impegno di Meloni per la stabilità in Medio Oriente. "L'Italia è un partner solido e un amico".
Meloni: "80 anni di libertà e partecipazione"
"Oggi celebriamo gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme: con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione. Perché sono certo le grandi storie, ma anche - e forse soprattutto - le piccole scelte quotidiane ad aver fatto dell'Italia la straordinaria Nazione che è oggi". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. "Ottant’anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Ma, allo stesso tempo, ci ricordano la responsabilità che ciascuno di noi ha nel custodire e rafforzare ogni giorno questo patrimonio, al servizio della Patria e delle generazioni future. Buona Festa della Repubblica. Buon 2 giugno" conclude la presidente del Consiglio.
Mattarella, impegno collettivo per tutela valori carta, è casa comune
"Non celebriamo oggi solamente una ricorrenza storica, ma un momento di alto significato che rinnova l’impegno collettivo all’affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che costituiscono il fulcro della nostra Costituzione, 'casa comunè che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, in occasione della Festa della Repubblica."Nell’ottantesimo anniversario della Repubblica - sottolinea il Capo dello Stato - onoriamo la memoria dei militari che, con i Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore combatterono nella Guerra di Liberazione, furono tra i protagonisti della rinascita d’Italia, restituendo alla nazione onore e libertà".
Mattarella, impegno collettivo per tutela valori carta, è casa comune
"Non celebriamo oggi solamente una ricorrenza storica, ma un momento di alto significato che rinnova l’impegno collettivo all’affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che costituiscono il fulcro della nostra Costituzione, 'casa comunè che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, in occasione della Festa della Repubblica."Nell’ottantesimo anniversario della Repubblica - sottolinea il Capo dello Stato - onoriamo la memoria dei militari che, con i Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore combatterono nella Guerra di Liberazione, furono tra i protagonisti della rinascita d’Italia, restituendo alla nazione onore e libertà".
Rubio: "Partnership Italia-Usa promuove valori fede, libertà e stato diritto"
"A nome degli Stati Uniti d'America, porgo le mie più sentite congratulazioni al popolo italiano in occasione dell'80° anniversario della Repubblica italiana". Inizia così il messaggio del segretario di Stato americano Marco Rubio per il 2 giuno, nel quale sottolinea che "mentre gli Stati Uniti celebrano il loro 250mo anniversario dell'indipendenza, noi onoriamo la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui nostri padri fondatori". "Così come l'eredità di Roma ha plasmato la nascita della democrazia americana, l'attuale partenariato tra gli Stati Uniti e l'Italia continua a promuovere i valori di fede, libertà e stato di diritto che entrambe le nazioni hanno a cuore", afferma Rubio. Quindi il segretario di Stato riconosce "la leadership italiana nel promuovere tecnologie critiche e nel costruire una base industriale resiliente in tutta Europa. Il nostro partenariato scientifico e tecnologico promuove l'innovazione, crea posti di lavoro e genera una crescita economica reciproca". "Che la nostra partnership possa continuare a prosperare. Buon 80mo anniversario", conclude Rubio.