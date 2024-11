Ad Halloween compaiono i "fantasmi" delle Br

Ascolta ora 00:00 00:00

A Carnevale ogni offesa vale. E anche a Halloween. Che da noi sono la stessa cosa. E così per la festa di Ognissanti a Bologna città che non delude mai - tre ragazze si sono vestite da brigatiste al tempo del rapimento Moro. Poi si sono fatte una fotografia - due tenevano uno striscione con la scritta «Brigate Rosse» e la terza una copia di Repubblica col titolo «Moro rapito» - e l'hanno messa sui social. Ma quando hanno visto l'indignazione montare, l'hanno tolta. Come un qualsiasi selfie uscito male.

Ah, lo scatto è stato fatto in via Petroni, zona universitaria della città. Ancora cento metri più su e prendevano come sfondo la casa di Marco Biagi.

Scontanti a quel punto gli attacchi della destra. E anche i silenzi della sinistra.

Insomma, vestirsi da nazista a Carnevale non va bene e da brigatista a Holloween sì? Ah, già. Quello là poi è diventato sottosegretario... giusto. Vabbè, ma tanto prima o poi queste qua saranno elette consigliere comunali del Pd...

Mah. Non siamo neppure così sicuri che occorra identificarle. I nomi non servono: le conosciamo già. Le tre Balzerani bolognesi sono tutte figlie di «papino», indecise fra la Ztl e le bierre, con le tasse universitarie pagate, l'appartamentino in centro, più gli Spritz e la cenetta ai Portici - tutto con la carta prepagata di famiglia perché le rivoluzioni iniziano nelle università occupate e finiscono al ristorante. A occhio, studiano al Dams. Tempo un paio d'anni e gireranno un film prodotto col tax credit del governo. Con l'amichevole partecipazione di Alba Rohrwacher e Elio Germano. Falce, David e martello. Strano che non ci fosse Ilaria Salis nella foto.

Leggere, spensierate e ignoranti. Sono ragazze simpatiche, svampite, ignoranti. Mancano di vergogna e conoscenza della Storia. Compagni che sbagliano e compagne che ragliano. Una delle tre ha anche in mano una bottiglia di Champagne.

Brigate

Rosse, Brigate Rotte, Brigate Rosé.

A proposito. Ma alle tre brigatiste della colonna bolognese faranno ascoltare la lezione di Antonio Scurati sui pericoli del totalitarismo? O vale solo per chi scherza col braccio teso?