"Il mondo Lgbt è violento". Adinolfi difende Arisa dagli insulti

Ore particolarmente delicate per Arisa, finita nel mirino del mondo arcobaleno. Rea di aver speso parole di apprezzamento nei confronti del premier Meloni, la cantante è stata subissata di insulti da parte degli anti-democratici del mondo Lgbt e le è stato intimato di non presentarsi al Gay Pride di Milano per evitare reazioni scomposte. Tante le manifestazioni di solidarietà nei confronti dell’artista, difesa a spada tratta anche da Mario Adinolfi: “Quello che è successo ad Arisa è quello che subisco ogni giorno sulla mia pelle. Il mondo Lgbt, nella sua formalità associativa, è un mondo violento: 'O sei con me, o sei contro di me' e chi non ha la tendenza ad assoggettarsi subisce intimidazioni e deve essere silenziato” , le sue parole all'Adnkronos.

Adinolfi solidale con Arisa

Come anticipato, gli organizzatori dell’evento arcobaleno hanno spinto Arisa a fare un passo indietro, una decisione pienamente condivisa da Adinolfi: “Arisa fa bene a non andare al Gay Pride ma a questo punto dovrebbe iniziare a riflettere un po' su chi è lei, una donna del sud che ha dei valori molto solidi alle spalle e quei valori secondo me sono anche la cifra della sua dimensione artistica. Rincorrere le mode, e lo dico a tutti gli artisti, solo perché in questo momento sembra vantaggioso è un errore, perché poi le mode cambiano. Può essere un grave errore strategico”.