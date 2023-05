"Smetta di fare la vittima". Luxuria sostiene la censura Lgbt contro Arisa

Insulti e offese di ogni tipo da più di 48 ore solo per aver espresso qualche parola di apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni. Arisa è finita nel mirino dell’odio arcobaleno ed è anche stata costretta a rinunciare a partecipare al Gay Pride di Milano, con tanto di monito da parte degli organizzatori. Tante persone hanno espresso solidarietà alla cantante, ma c’è anche chi continua a portare avanti la campagna contro di lei: parliamo di Vladimir Luxuria.

Luxuria in tackle su Arisa

"Arisa rinuncia a partecipare al Gay Pride di quest'anno? È una sua scelta. Anche io ho ricevuto insulti sui social da parte di alcuni fan di Arisa ma al suo prossimo concerto ci vado lo stesso" , le parole dell’opinionista dell’Isola dei Famosi all’Adnkronos. Non sono mancate le stoccate per gli elogi spesi nei confronti del premier Meloni, uno sbaglio imperdonabile per i talebani dell’universo Lgbt: "Se non viene al Gay Pride si vede che il manager le ha detto che è meglio non andarci oppure ha deciso di non sposare più le nostre cause. La prossima volta magari andrà a una manifestazione di Fratelli d'Italia...".

Luxuria ha chiesto ad Arisa di smettere di fare la vittima, replicando così ai timori esternati dalla cantante: “Si sente minacciata? Le nostre sono manifestazioni pacifiche, non c'è mai stato un episodio di violenza. Stai a vedere che si aspettava gli applausi dopo queste dichiarazioni. Non mi pare che qualcuno le abbia detto di non venire. Poi non ho capito perché parla del Pride di Roma dove non era prevista la sua esibizione” .