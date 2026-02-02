Albanese torna alla Camera su invito del M5s. FdI attacca: “Incompatibile con valori del Parlamento”

Nella giornata di domani alla Camera dei Deputati torna Francesca Albanese per una conferenza organizzata dalla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, al quale parteciperanno anche i deputati dello stesso partito Dario Carotenuto e Carmela Auriemma. E poi i senatori di Avs Tino Magni e Peppe De Cristofaro e il deputato del Pd Arturo Scotto. Il titolo dell’incontro è “Genocidio di Gaza: un crimine collettivo” e prevede la presentazione del rapporto di Albanese sulla Striscia di Gaza. L’incontro avviene a pochi giorni da quello che le opposizioni parlamentari hanno vietato con un’azione di prepotenza, sempre alla Camera, sulla remigrazione perché il tema e i relatori non erano di loro gradimento.

L’elemento più interessante dell’incontro è però la presenza dell’avvocato Fausto Gianelli. attualmente impegnato anche nella difesa del 52enne Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa e di Albustanji Riyad Abdelrahim Jaber, entrambi indagati nell’ambito dell’inchiesta “Domino” della Procura di Genova in merito alla presunta rete di finanziatori di Hamas, la stessa che ha portato in carcere anche Mohammad Hannoun. Il primo è stato scarcerato mentre il secondo si trova ancora in regime di detenzione cautelare nel carcere di Rossano Calabro: è considerato uno dei principali esponenti di Hamas

“Il doppiopesismo della sinistra come sempre ci lascia basiti. Se giorni fa le opposizioni hanno impedito sulle note di 'Bella ciao' e 'Fischia il vento' lo svolgersi di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, portando alla completa chiusura di Montecitorio ai visitatori, cosa che mai era accaduta prima, domani avranno come ospite d'onore niente poco di meno che Francesca Albanese”, ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione del partito. “La paladina pro pal, che ha definito i tagliagole di Hamas ‘Resistenza’, tornerà alla Camera, nuovamente a parlare di genocidio. È sempre la stessa, nota anche per le sconcertanti e vergognose dichiarazioni sull'assalto alla redazione de 'La Stampa', definito un 'monito' per i giornalisti, o quelle sulla senatrice a vita Liliana Segre”, fa notare l’onorevole. Ora, “se per noi la libertà di pensiero e di parola sono il sale della democrazia, ritengo tuttavia irresponsabile ed inopportuno ospitare in sedi istituzionali personaggi che veicolano idee antisemite senza alcun rispetto delle istituzioni italiane. La presenza di Albanese, affiancata dalla solita Ascari, che invita terroristi, insieme all'ineffabile Carotenuto che zompetta tra una conferenza stampa pro Pal e un convegno dei Carc pro Maduro, è incompatibile con l'autorevolezza istituzionale della Camera dei deputati”.

Elisabetta Gardini, vicecapogruppo Fdi alla Camera, ha ricordato che l’Ambasciatore italiano alle Nazioni Unite, Maurizio Massari ha sottolineato come Albanese “abbia dimostrato, in particolare negli ultimi mesi, un totale disprezzo del codice di condotta, fondato su principi essenziali quali integrità, imparzialità e buona fede”. E non vanno dimenticati “i presunti legami della Albanese con soggetti riconducibili a Hamas, o gli attacchi alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, che hanno fatto emergere profili marcatamente antisemitici.

Capiamo la totale assenza di coerenza nei principi delle sinistre italiane, ma questa iniziativa rischia di compromettere la neutralità e l’autorevolezza delle istituzioni parlamentari, trasmettendo un messaggio sbagliato e profondamente divisivo”.