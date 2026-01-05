Anche Ranucci attacca il Giornale: così vuol metterci a tacere

Non solo il Movimento 5 Stelle. Dopo lo scoop su Report e sul dossieraggio, pure Sigfrido Ranucci non perde tempo e attacca il Giornale parlando di una "campagna di fango e delegittimazione di Report".

Con un post su Facebook, il conduttore del programma di RaiTre risponde alle accuse sostenendo che il materiale raccolto è "frutto di visure camerali catastali o di bilanci anche molto complessi da richiedere una consulenza a un professionista noto per le sue qualità professionali e comunicative" e che "non ci sono accuse a Bellavia di dossieraggio" oltre a quelle della Lega in questi giorni.

Non mancano - come già accaduto per il caso Equalize - le accuse al nostro giornalista, Luca Fazzo, accusato di essere "un esperto di centrali di spionaggio", né la minaccia di "tornare presto su queste vicende mostrando chi sono i veri spioni, e soprattutto per chi agiscono".

Una voce che si unisce a quelle della sinistra che provano in tutti i modi a mettere il "bavaglio" al Giornale. "Ranucci può dire quello che vuole", ha già risposto il direttore Tommaso Cerno, spiegando che in Italia "fortunatamente non c'è Telemaduro", ma la libertà di espressione.

"Ranucci è un diffusore seriale di

fanfaluche", ha ricordato intanto Maurizio Gasparri, schierandosi al fianco del direttore Cerno. Il senatore di Forza Italia è stato accusato ieri proprio da Ranucci di cercare "di fermare l’inchiesta sulle stragi di mafia"