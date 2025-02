La mossa di Valditara per difendere i prof dalle aggressioni

La Scuola di Castellammare di Stabia teatro degli abusi

Arresto in flagranza per chi aggredisce i professori e il personale scolastico: la proposta arriva dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a seguito di alcuni violenti episodi di cronaca che hanno acceso i riflettori sull'incolumità del corpo docente all'interno degli istituti. Valditara, nello specifico, ha chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di estendere la misura dell'arresto in flagranza di reato per le aggressioni nei confronti del personale scolastico, così come ora accade per i sanitari proprio per volontà dello stesso governo.

"Stiamo lavorando insieme su una norma in questa direzione. Il governo e il ministro dell'Istruzione sono accanto ai docenti e al personale tutto che devono sentire forte la presenza costante delle Istituzioni", ha affermato Valditara, che ha telefonato al dirigente scolastico Salvatore Negro per informarsi sulle condizioni di salute del professor Sergio Manni, aggredito nei giorni scorsi a Casarano da un genitore, pare su esortazione del figlio. Il docente ha sporto denuncia per violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, includendo altri comportamenti scorretti del ragazzo negli ultimi mesi.

A metà gennaio, un altro caso simili aveva destato clamore. A Portici, in provincia di Napoli, un docente era stato preso a pugni dal padre di una studentessa. L'uomo ritenuto responsabile del gesto, oltretutto, si era anche vantato sui social network, postando una foto della professore disteso a terra. Attualmente esiste una Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, celebrata il 15 dicembre di ogni anno con l'obiettivo si sensibilizzare i cittadini sul tema.

Ma le buone intenzioni purtroppo non bastano: da qui la decisione del ministro Valditara di lavorare in modo deciso per contrastare l'allarmante fenomeno.

Negli ultimi anni, gli episodi di violenza nei confronti del personale scolastico in Italia sono aumentati. Durante l'anno scolastico 2022/2023, sono stati registrati 36 episodi, saliti poi a 68 nel 2023/2024.