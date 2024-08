"Attacchi ingiustificati contro il governo". Meloni risponde alle polemiche sulla strage di Bologna

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni ha voluto commemorare oggi la strage di Bologna del 2 agosto 1980, condannando quella che " le sentenze attribuiscono a esponenti di organizzazioni neofasciste ". Unendosi al dolore dei familiari di quelle vittime, il premier si è detto " profondamente e personalmente colpita dagli attacchi ingiustificati e fuori misura che sono stati rivolti, in questa giornata di commemorazione, alla sottoscritta e al Governo ". Ha respinto le accuse di chi ha sostenuto che " le radici di quell'attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di governò, o che la riforma della giustizia varata da questo governo sia ispirata dai progetti della loggia massonica P2 ".

Ed è pericoloso, ha aggiunto, " anche per l'incolumità personale di chi, democraticamente eletto dai cittadini, cerca solo di fare del suo meglio per il bene di questa Nazione ". Nella sua nota, poi, Meloni si è detta convinta che " in questo clima di crescente odio, le parole e i gesti stiano sfuggendo di mano anche alle persone più avvedute. Mi appello a tutti perché si torni all'interno di una cornice di normale dialettica in quella che, grazie ai sacrifici di tanti, è ormai una democrazia solida e matura ".

La nota del presidente del Consiglio è in risposta al discorso fatto da Paolo Bolognesi, ex deputato del Pd e presidente dell'associazione delle vittime della strage del 2 agosto 1980, che parlando dal palco di piazza Medaglie d'Oro ha sostenuto che " in questo contesto non può passare sotto silenzio il recente attacco alla magistratura italiana attraverso un rinnovato progetto che fu della loggia massonica P2 ". Il riferimento è alla separazione delle carriere, che è un obiettivo prefissato da questo esecutivo fin dalla campagna elettorale. Quello di Bolognesi è stato un discorso politico in un giorno che dovrebbe unire tutti, senza distinzioni di colore, nel ricordo delle vittime e nella condanna del vile attentato.

Ma l'ex deputato ha voluto rimarcare, al plurale, che " respingiamo dunque i progetti di normalizzazione che nascondono sotto la parola riforma, una pericolosa aspirazione politica di riduzione della giustizia e di controllo dell'esercizio dell'azione penale da parte del potere esecutivo ".

L'equilibrio tra i poteri dello Stato è garanzia in primo luogo per i cittadini. E da questo luogo noi vigileremo sempre sul rispetto dei valori democratici e antifascisti

