"Avere tanti follower non è garanzia di successo". La bordata di Casaleggio a Conte

Il Movimento 5 Stelle finisce ancora una volta nel mirino di Davide Casaleggio che, alla luce del nuovo corso imboccato dalla galassia grillina, è tornato a rendersi protagonista di un attacco senza mezzi termini. L'imprenditore da tempo sta bersagliando il M5S, accusandolo di aver assunto connotati del tutto differenti rispetto alle origini e imputando alla nuova gestione la colpa di non aver agito seguendo la scia dei pilastri su cui sono nati i pentastellati. Il figlio del co-fondatore del Movimento è tornato di nuovo alla carica e non si è esentato dall'avanzare considerazioni al veleno.

Casaleggio, intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, è stato interpellato su Giuseppe Conte e non ha fatto mancare frecciatine ben precise. " Non necessariamente avere tante persone che ti seguono su Facebook è garanzia di successo ", è stata la bordata sganciata dall'imprenditore. Secondo cui l'errore più grande del presidente dei 5 Stelle è stato quello di pensare a un modello " completamente diverso di organizzazione senza metterlo in piedi prima, è un problema anche per lui non essersi fatto eleggere con un competitor ".

A dimostrazione dell'evidente discrepanza tra il Movimento degli albori e quello attuale, Casaleggio si è spinto a un'amara considerazione che mette in risalto la rabbia provata nell'assistere alle continue giravolte che i grillini in questi anni hanno compiuto tradendo lo spirito delle origini: " Se mio padre oggi vedesse il M5S sarebbe incazzato nero con tutte le persone che lo hanno conosciuto ". Ovviamente da parte dell'imprenditore non vi è sostegno alla nuova causa dei 5 Stelle, tanto che è intenzionato a replicare la scelta di astenersi anche in occasione delle prossime elezioni europee che si terranno a giugno.