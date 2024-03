Basilicata, anche Azione sosterrà Bardi: "Impossibile governare con la sinistra"

Il quadro delle elezioni regionali in Basilicata dei prossimi 21 e 22 aprile si è ormai pressoché delineato. A quattro giorni dalla chiusura delle liste, diventa ufficiale anche la presa di posizione di Azione di Carlo Calenda, che era l'unico movimento che non si era ancora schierato con i candidati in campo a governatore: come Italia Viva, anche l'altro partito centrista ha deciso di sostenere Vito Bardi, presidente di Regione uscente e rappresentante di tutto il centrodestra. Ad annunciarlo è stato Marcello Pittella, attualmente consigliere regionale proprio per il partito fondato cinque anni fa dall'ex ministro dello Sviluppo economico nonché ex governatore lucano.

Il un comunicato ufficiale diramato insieme a Donato Pessolano, segretario regionale di Azione Basilicata, i due spiegano di avere incontrato il presidente Bardi e avere condiviso insieme " elementi del suo programma sui quali costruire un'intesa ". In particolare, il necessario " rilancio della sanità e del welfare, una riorganizzazione e una implementazione della governance regionale, l'individuazione di strategie per lo sviluppo " che valutino anche l'istituzione di un fondo sovrano contro lo spopolamento e " una strategia per la cultura che veda Matera come faro ". Nel programma di Bardi, diventa rilevante per Azione l'attenzione al mondo del lavoro e la lotta al precariato, con un focus particolare " in favore dell'agricoltura e puntando a una governance performante della forestazione ".

Nella nota, Pittella e Pessolano aggiungono che spiegheranno ai cittadini lucani le ragioni della loro scelta e racconteranno " con forza gli impegni e i nostri progetti per la Basilicata che condivideremo con la coalizione a sostegno del presidente Bardi ". Non solo, ma Marcello Pittella - finito proprio recentemente nella polemica per un messaggio vocale in cui si paragonava agli " ebrei deporati nelle camere a gas " - ha voluto anche motivare lo strappo con le forze politiche di centrosinistra. Parla di mesi di tentativi " per costruire un'alleanza riformista in una regione dove il nostro partito ha conquistato una centralità prendendo il 12.2% alle elezioni politiche ". Tuttavia lo sforzo è stato inutile: " Abbiamo dovuto prendere atto della volontà del Pd e del M5S di tenere Azione fuori dalla coalizione ".